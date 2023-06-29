Мари-Лийз Сепп: В чем разница между номерами 112 и 1247?

В прошлом году на номер экстренной помощи из идаского региона поступило 201587 звонков, общая численность населения двух уездов составляет 190567. Можно смело сказать, что каждый житель идаского региона хотя бы раз звонил на номер центра тревоги 112. Однако полиция, скорая помощь или спасательная служба отреагировали только на 45 процентов всех этих звонков. Остальные звонки были либо пустыми, либо ошибочными, либо информационными запросами. И хотя количество звонков на номер 112 увеличилось по сравнению с предыдущими годами по всей Эстонии, все же показательно, что с учетом количества жителей больше всего звонков поступает в идаском регионе. Предыдущие исследования показали, что русскоязычная община звонит на номер экстренной помощи несколько чаще, чем эстоноязычная община - они делают гораздо больше т.н. инфозвонков. Поскольку в Ида-Вирумаа проживает большая часть русскоязычной общины, в этом также есть логическая связь. Имеем ли мы дело с добросовестными гражданами, которые замечают и вмешиваются, или с незнанием, куда обратиться за помощью?