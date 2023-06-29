Мари-Лийз Сепп: В чем разница между номерами 112 и 1247?

В центре тревоги мы отвечаем на звонки на номер экстренной помощи 112, чтобы оказать помощь во имя спасения жизни, а по государственному информационному номеру 1247 мы делимся достоверной государственной информацией. Если есть беспокойство или проблема и вам нужна помощь, номер экстренной помощи 112 - это то, что всегда вспоминается и где на ваш звонок всегда ответят.
В прошлом году на номер экстренной помощи из идаского региона поступило 201587 звонков, общая численность населения двух уездов составляет 190567. Можно смело сказать, что каждый житель идаского региона хотя бы раз звонил на номер центра тревоги 112. Однако полиция, скорая помощь или спасательная служба отреагировали только на 45 процентов всех этих звонков. Остальные звонки были либо пустыми, либо ошибочными, либо информационными запросами. И хотя количество звонков на номер 112 увеличилось по сравнению с предыдущими годами по всей Эстонии, все же показательно, что с учетом количества жителей больше всего звонков поступает в идаском регионе. Предыдущие исследования показали, что русскоязычная община звонит на номер экстренной помощи несколько чаще, чем эстоноязычная община - они делают гораздо больше т.н. инфозвонков. Поскольку в Ида-Вирумаа проживает большая часть русскоязычной общины, в этом также есть логическая связь. Имеем ли мы дело с добросовестными гражданами, которые замечают и вмешиваются, или с незнанием, куда обратиться за помощью?
По звонкам, поступающим в центр тревоги, я вижу, что потребность людей в помощи постоянно меняется. У нового поколения тоже новые заботы, и по звонкам на номер 112 я вижу, что во многих случаях это не потребность в экстренной помощи, а, скорее, незнание того, как действовать в ситуации. Я думаю, что причина кроется в недостаточной осведомленности о государственном информационном телефоне 1247, призванном быть альтернативным номеру экстренной помощи. По государственному инфотелефону можно запрашивать и предоставлять информацию касательно дорожного движения, спасательных работ, окружающей среды и вопросов, связанных с ходатайствами о документах PPA, а также кризисную информацию в случае возникновения кризисных ситуаций.
Конечно, в случае сомнений всегда надежнее позвонить по номеру экстренной помощи, но в то же время существует множество ситуаций, когда человек может помочь себе сам. Во-первых, всегда стоит спросить себя: что случилось? Это быстрый способ самостоятельно оценить ситуацию, и иногда анализ приводит к выводу, что чрезвычайной ситуации нет и звонить по номеру экстренной помощи не нужно.
Но как мы можем достучаться до людей в каждой возрастной группе? С чего начинается умение замечать? Общинные мероприятия - очень хороший способ повысить осведомленность, вовлечь людей и, таким образом, повысить чувство безопасности. Ида-Вирумаа как мультикультурный регион предлагает различные вызовы, но в то же время и возможности для межкультурного диалога и совместного вклада в обеспечение безопасности. Организовывая регулярные общинные мероприятия, такие как уличные фестивали, спортивные соревнования и тому подобное, можно сблизить людей и создать солидарность внутри общины.
Но каждый может внести свой вклад, это не всегда должно быть мероприятие, объединяющее общину. Осознание людьми необходимости замечать потребность в помощи и действовать начинается с детства. На каждого из нас ложится ответственность заметить нуждающегося в помощи, вмешаться и предложить помощь.
Иногда мы забываем о самых простых способах поддержать друг друга. Молодые люди могут помочь своим бабушкам и дедушкам сохранить активный и здоровый образ жизни, заботясь об их здоровом питании и физической активности. Чувство одиночества людей можно облегчить, регулярно звоня им, проявляя интерес, иногда просто спрашивая, как прошел их день. Практическая помощь может быть оказана в повседневных делах, таких как перестановка тяжелых вещей, ремонтные работы, посещение врача или покупка продуктов. Это помогло бы бабушке и дедушке хоть как-то сохранить свою самостоятельность и чувство комфорта в повседневной жизни.
"Во многих случаях имеем дело не с необходимостью экстренной помощи, а, скорее, с незнанием, как действовать в данной ситуации".
Мари-Лийз Сепп, руководитель Идаского центра тревоги
Молодежь также может помочь пожилым людям в использовании технологий. Такое сотрудничество поможет предотвратить в будущем ситуации, когда мы получаем около 1400 звонков с телефона пожилого человека в течение нескольких часов, как это было недавно. Причиной стал телефон без сим-карты, который пожилой человек оставил под подушкой, а там непрерывно набирался номер 112, из-за чего линия экстренной помощи была перегружена. Кроме того, невозможно позиционировать телефон без сим-карты, из-за чего диспетчер центра тревоги не имеет возможности выяснить необходимость помощи в такой ситуации.
Помощь молодежи в повышении осведомленности о цифровом мире и использовании техники позволяет пожилым людям оставаться на связи с цифровым миром. Благодаря этому они также могут больше помочь себе, пользоваться электронными услугами и находить необходимую информацию в интернете.
В центре тревоги мы составляем карту направлений сотрудничества с местными самоуправлениями в обмене информацией, чтобы люди могли получить помощь в социальной сфере. Мы делаем большую работу по документированию проблем и доведению их до местных властей. Наше внимание всегда сосредоточено на человеке и его потребности в помощи. Если возникают ситуации, когда мы сами не можем решить проблему, мы передаем необходимую информацию в соответствующие учреждения. Цель - чтобы разовое тушение пожара привело к созданию системной сети помощи людям.
Центр тревоги играет особенно важную роль в обеспечении общественной безопасности и благополучия по всей Эстонии, поскольку мы видим срез того, что происходит в обществе. Люди также доверяют услугам, предоставляемым по номерам 112 и 1247, где они всегда могут получить своевременную помощь, информацию и рекомендации в различных чрезвычайных или кризисных ситуациях. С другой стороны, проблема заключается в том, как научить людей обращаться за помощью по нужному номеру телефона. В противном случае мы создадим ситуацию, когда мы загрузим диспетчеров центра тревоги запросами, а те, чья жизнь, здоровье или имущество действительно в опасности, не смогут вовремя дозвониться.