В эти выходные Силламяэ празднует свой день рождения

Дни города и моря в Силламяэ начинаются уже в пятницу в 9.30 танцевально-песенным шествием воспитанников детсадов по бульвару Мере до центральной площади, где также состоится праздник, который завершится в 11.45 на ступенях центра культуры выступлением театра "Piip ja Tuut".

В Силламяэском музее утром в пятницу начинается двухдневная благотворительная ярмарка, на которой продаваться будут изделия ручной работы и украшения.

В пятницу в 19.00 в центре культуры начнется концерт, посвященный 66-летию города, выступят певица Мария Листра и тенор Эстонской национальной оперы Рейго Тамм в сопровождении пианистки Пийи Паэмурру.

Певица Мария Листра также выступит в центре культуры в пятницу вечером. Фото: Arvo Meeks

В субботу с 9.00 и до позднего вечера на улице Кеск будет проходить большая ярмарка. В 11.00 на центральной площади начинается 12-часовая культурно-спортивная программа с выступлениями местной театральной студии "Другое небо" и других местных творческих коллективов. Состоится турнир по баскетболу.

Официальное открытие Дней города и моря - в 16.00, после чего состоится концерт с разнообразной программой, в 20.00 на сцену в качестве главного исполнителя выйдет Алика Милова. После концерта - вечерняя дискотека.

Увлекательным занятием будет ночная велопрогулка протяженностью 8 км и поход с фонариками, которые стартуют в 22.00 от парковки центра культуры. Это мероприятие позволит получить хорошее представление о городе и сделать фотографии интересных мест Силламяэ.