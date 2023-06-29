ОДИН ВОПРОС ⟩ Кто оплатил расходы на учебную поездку вице-мэра?

- Учитывая сложное финансовое положение, городское управление приняло решение, что в учебных рейсах могут участвовать те члены городского управления или служащие, которые готовы оплатить свою часть расходов на учебную поездку. Ольга Пихлак произвела эту оплату в размере 300 евро. В соответствии с приказом о командировке, /.../ Кохтла-Ярвеское городское управление выплатило суточные в размере 30 евро за каждый день нахождения в командировке, т.е. в итоге 120 евро. (Из ответа на запрос)