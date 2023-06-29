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ОДИН ВОПРОС ⟩ Кто оплатил расходы на учебную поездку вице-мэра?

Северное побережье
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Вирве Линдер, мэр Кохтла-Ярве
Вирве Линдер, мэр Кохтла-Ярве Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В конце мая вице-мэр города Кохтла-Ярве Ольга Пихлак побывала с учебной поездкой в южной Дании. В связи с напряженной ситуацией в городском бюджете депутат городского собрания Сергей Лопин отправил запрос мэру Вирве Линдер относительно того, как были покрыты расходы на учебную поездку.

Мэр Кохтла-Ярве Вирве ЛИНДЕР:

- Учитывая сложное финансовое положение, городское управление приняло решение, что в учебных рейсах могут участвовать те члены городского управления или служащие, которые готовы оплатить свою часть расходов на учебную поездку. Ольга Пихлак произвела эту оплату в размере 300 евро. В соответствии с приказом о командировке, /.../ Кохтла-Ярвеское городское управление выплатило суточные в размере 30 евро за каждый день нахождения в командировке, т.е. в итоге 120 евро. (Из ответа на запрос)

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