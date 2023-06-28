Переименовывать улицу Румянцева в Силламяэ не будут

- Принимая во внимание доводы, представленные Силламяэским горсобранием, пришли к выводу, что срочной необходимости в изменении названия улицы Михаила Румянцева нет, так как это не топоним, который явно не соответствует требованиям Закона о географических названиях, - передает ERR слова министра по делам регионов Мадис Каллас.

Улица Михаила Румянцева была названа в честь советского офицера, уроженца Силламяэ, погибшего на войне в Афганистане в 1983 году.

В мае Силламяэское горсобрание обсудило предложение министра и решила не менять название улицы Михаила Румянцева. Одноклассники Михаила Румянцева обратились к членам горсобрания с просьбой по возможности не переименовывать улицу. Горсобрание обосновало свою позицию тем, что, насколько им известно, Румянцев не совершал никаких противоправных действий и не воевал против Эстонской Республики.

Осенью прошлого года Национальный архив в своей справке пришел к выводу, что увековечивание памяти о павших красноармейцах в публичном пространстве Эстонии в виде названий улиц неуместна ни по политической, ни по общечеловеческой логике.

Национальный архив охарактеризовал Румянцева следующим образом: "Михаил Румянцев, 1957 года рождения, был советским военнослужащим, с февраля 1982 года служил в Афганистане, где и погиб 14 февраля 1983 года. Похоронен на Синимяэ. В 1989 году было принято решение переименовать улицу Андрея Жданова в Силламяэ в улицу Румянцева. В 2009-м Силламяэское горсобрание переименовала улицу Румянцева в улицу Михаила Румянцева. Эксперты Национального архива отметили, что на войне в Афганистане погибло 36 уроженцев Эстонии, но в честь кого-либо из них, кроме Румянцева, не названа улица. Война Советского Союза в Афганистане не была войной Эстонской Республики, хотя на ней гибли и жители Эстонии, обосновывают историки неуместность названия этой улицы".