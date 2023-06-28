Рейнсалу: вопросы укрепления границы решаются слишком медленно

Председатель партии "Отечество" Урмас Рейнсалу, занимавший в свое время посты министра иностранных дел и министра обороны, раскритиковал темпы реализации правительством инициатив, необходимых для укрепления государственной безопасности, и заявил, что пограничные инфраструктурные объекты можно построить уже в течение следующего года.
По словам Рейнсалу, его поразил тот факт, что на заседании Совета Рийгикогу по государственной обороне были проигнорированы несколько важных и актуальных вопросов безопасности, сообщает ERR.
- Министр внутренних дел Ляэнеметс утверждает, что ускорить строительство границы до 2025 года с помощью дополнительных ресурсов не удастся. Это неправда. Я четко помню, что по просьбе "Отечества" вопрос об укреплении границы обсуждался прошлым летом. Если мне не изменяет память, дополнительный запрос от Департамента полиции и погранохраны на ускорение строительства составлял 19,8 млн евро. К моему удивлению, министр внутренних дел не стал отстаивать выделение этой суммы на переговорах по бюджету, - сказал Рейнсалу.
- Благодаря дополнительному финансированию можно ускорить строительство, поставив цель построить физический барьер в следующем году, и это необходимо сделать. Мы не хуже литовцев или поляков, - добавил он.
Рейнсалу хотел бы, чтобы на границе вновь установили временный пограничный забор до тех пор, пока не будет построено постоянное ограждение. Кроме того, по его словам, следует рассмотреть вопрос о полном прекращении выдачи виз российским гражданам.
По словам Рейнсалу, правительство не пожелало учесть рекомендации командующего оборонительными войсками в отношении следующего десятилетнего плана развития гособороны. "Среди прочего, приобретение беспилотных оборонительных устройств было оставлено за рамками списка других возможностей", - сказал он.
Рейнсалу заявил, что необходимо также в срочном порядке закупить дополнительные боеприпасы: "Необходимо срочно закупить дополнительные боеприпасы, чтобы у нас были недостающие резервы. То, что было сделано до сих пор, и то, что планируется сделать, далеко не достаточно, о чем знают все, кто посвящен в эти секреты, и на что публично указал командующий оборонительными войсками".
Рейнсалу отметил, что для решения этих проблем правительство должно взять кредит на гособорону.
Кроме того, по мнению Рейнсалу, необходимо уточнить вопрос об отсоединении нашей электроэнергетической системы от российской. "Литва поставила такую цель на 2024 год, а мы отодвигаем этот вопрос на год позже и говорим о неадекватности соседа. Мы должны вместе с Литвой осуществить десинхронизацию. США настоятельно призвали нас сделать то же самое", - сказал Рейнсалу.
- Сейчас это самые серьезные и критичные по времени вопросы безопасности, на которые, к сожалению, вчера Совет Рийгикогу по государственной обороне не дал ответов общественности, - добавил он.
По словам Рейнсалу, события в России в выходные дни поставили Эстонию и западных союзников в крайне непредсказуемую ситуацию. "Это ставит нас в гораздо более драматический контекст, где новые переменные, помимо центрального правительства в России, создают дополнительную неопределенность", - сказал председатель партии "Отечество".
"Ситуация стала более опасной, потому что она стала менее предсказуемой. Исходя из этого, нам необходимо усилить наши собственные намерения в области безопасности", - заявил Рейнсалу.