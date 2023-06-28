Рейнсалу: вопросы укрепления границы решаются слишком медленно

По словам Рейнсалу, его поразил тот факт, что на заседании Совета Рийгикогу по государственной обороне были проигнорированы несколько важных и актуальных вопросов безопасности, сообщает ERR.

- Министр внутренних дел Ляэнеметс утверждает, что ускорить строительство границы до 2025 года с помощью дополнительных ресурсов не удастся. Это неправда. Я четко помню, что по просьбе "Отечества" вопрос об укреплении границы обсуждался прошлым летом. Если мне не изменяет память, дополнительный запрос от Департамента полиции и погранохраны на ускорение строительства составлял 19,8 млн евро. К моему удивлению, министр внутренних дел не стал отстаивать выделение этой суммы на переговорах по бюджету, - сказал Рейнсалу.

- Благодаря дополнительному финансированию можно ускорить строительство, поставив цель построить физический барьер в следующем году, и это необходимо сделать. Мы не хуже литовцев или поляков, - добавил он.

Рейнсалу хотел бы, чтобы на границе вновь установили временный пограничный забор до тех пор, пока не будет построено постоянное ограждение. Кроме того, по его словам, следует рассмотреть вопрос о полном прекращении выдачи виз российским гражданам.

По словам Рейнсалу, правительство не пожелало учесть рекомендации командующего оборонительными войсками в отношении следующего десятилетнего плана развития гособороны. "Среди прочего, приобретение беспилотных оборонительных устройств было оставлено за рамками списка других возможностей", - сказал он.