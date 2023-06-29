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Выплаты пособий многодетным семьям по прежним ставкам продолжатся до конца года

Северное побережье
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Титула многодетной семьи города Кохтла-Ярве в 2022 году удостоилась семья Божены Демашкевич и Яна Збигнева Кравчука, в которой воспитываются шестеро детей.
Титула многодетной семьи города Кохтла-Ярве в 2022 году удостоилась семья Божены Демашкевич и Яна Збигнева Кравчука, в которой воспитываются шестеро детей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С 1 января 2024 года Департамент социального страхования будет выплачивать пособия многодетным семьям по следующим ставкам: в случае 3-6 детей вместо нынешних 650 евро - 450 евро в месяц, в случае 7 и более детей вместо 850 евро - 650 евро ежемесячно. Также с нового года прекратится плавное снижение ставки пособия для многодетных семей.

Руководитель сферы семейных компенсаций Пирьо Кюннапуу поясняет, что если с начала текущего года пособие для многодетных семей, к примеру, с тремя детьми выплачивалось до достижения старшим ребёнком 19-летнего возраста и затем проходило постепенное снижение ставки пособия, то с нового года это прекратится. Другими словами, если в семье остаётся два или один ребёнок младше 19 лет, которые получают детские пособия, то пособия для многодетной семьи по ставкам 2/3 и 1/3 от полной суммы им более выплачиваться не будут.

- Все семьи, которым мы производили выплаты с начала этого года или начнём в течение этого года выплачивать пособия многодетным семьям по сниженной ставке, продолжат их получать до конца 2023 года, - добавила Кюннапуу.

Согласно новому закону, не будет и индексации пособия для многодетной семьи, которая должна была вступить в силу с 1 мая 2024 года.

Приведенные выше изменения не затрагивают пособий для родителей-одиночек, пособий на первого и второго ребёнка, которые останутся на прежнем уровне, а именно, 80 евро на каждого. Также изменения не касаются и суммы пособия, выплачиваемого с третьего ребёнка, которая составляет 100 евро в месяц.

Всего от Департамента социального страхования детские пособия получают более 163 000 семей, 8600 родителей-одиночек и 23 900 многодетных семей.

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