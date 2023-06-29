В дни XIII Молодежного праздника песни и танца вывесят флаги

В честь XIII Молодежного праздника песни и танца на основании принятых в прошлом году изменений Закона о флаге по всей Эстонии впервые будут развеваться государственные флаги. Согласно решению Рийгикогу, начиная с 2023 года, в список дней вывешивания государственного флага включены все дни общего праздника песни и танца и молодежного праздника песни и танца.
В первое утро праздника этого года певцы, танцоры и народные музыканты, участвующие в молодежном празднике, примут участие в поднятии флага на башне Длинный Герман. Флаги по случаю проведения XIII Молодежного праздника песни танца будут вывешены с 30 июня по 2 июля.
По случаю стартующего Молодежного праздника песни и танца флаг Эстонии поднимут государственные учреждения и учреждения местного самоуправления, а также публично-правовые юридические лица. При этом Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA предлагает в эти дни и на своих домах вывесить сине-черно-белый триколор.
- Пусть это будет данью уважения всем тем, кто поддерживает более чем 150-летнюю традицию праздников, и признанием 31 415 юным артистам и их руководителям, которые продолжают и несут эту традицию в дни молодежного праздника в эти выходные, - сказал руководитель праздника песни и танца Маргус Тоомла.