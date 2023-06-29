В дни XIII Молодежного праздника песни и танца вывесят флаги

В первое утро праздника этого года певцы, танцоры и народные музыканты, участвующие в молодежном празднике, примут участие в поднятии флага на башне Длинный Герман. Флаги по случаю проведения XIII Молодежного праздника песни танца будут вывешены с 30 июня по 2 июля.

По случаю стартующего Молодежного праздника песни и танца флаг Эстонии поднимут государственные учреждения и учреждения местного самоуправления, а также публично-правовые юридические лица. При этом Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA предлагает в эти дни и на своих домах вывесить сине-черно-белый триколор.