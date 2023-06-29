Из совета Нарвской больницы исключили двух опальных депутатов

В среду на страницах в сети Facebook о жизни в Нарве появилась информация, что из совета Нарвской больницы были исключены два нарвских депутата - Вадим Орлов и Наталия Умарова. Сегодня мэр Нарвы Катри Райк подтвердила "Нарвской газете" эту информацию.
Как пишет "Нарвская газета" со ссылкой на блогера Михаила Паншина, исключение этих депутатов стало "местью от мэра непокорным". Сама Катри Райк в комментарии изданию опровергает эту информацию: "Да, такое решение действительно было принято. Это связано с тем, что в совет должны войти специалисты, которые разбираются в вопросах реконструкции и строительства медучреждений, так как Нарвская больница стоит на пороге получения многомиллионной государственной поддержки на эти цели".
В свою очередь изгнанные депутаты считают, что причиной исключения из совета стало их недовольство нерациональными тратами учреждения, в частности расходы на рождественскую вечеринку в Vaba Lava.
- Когда предприятие в убытке, тратить такие суммы на вечеринку - это преступление. К тому же не было запрошено, как полагается, три ценовых предложения, - рассказал Вадим Орлов.
Читайте статью полностью на сайте "Нарвской газеты".