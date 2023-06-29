Из совета Нарвской больницы исключили двух опальных депутатов

Как пишет "Нарвская газета" со ссылкой на блогера Михаила Паншина, исключение этих депутатов стало "местью от мэра непокорным". Сама Катри Райк в комментарии изданию опровергает эту информацию: "Да, такое решение действительно было принято. Это связано с тем, что в совет должны войти специалисты, которые разбираются в вопросах реконструкции и строительства медучреждений, так как Нарвская больница стоит на пороге получения многомиллионной государственной поддержки на эти цели".