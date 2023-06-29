Главнй приз нарвского конкурса идей "SUPP" получил стартап, создающий умную лампу

Как предусматривает формат "SUPP", активные жители Нарвы и Ида-Вирумаа собрались, чтобы вместе отведать супа и обменяться идеями. В дружеской и свободной атмосфере каждый мог представить свою бизнес-идею или инициативу по развитию жизни в регионе.

Победителем стала идея "SleepWise", которую представил выпускник инкубатора "ENSKIED" Артем Антипин. Идея стартапа состоит в том, чтобы создать лампу, которая поможет людям избежать стресса, улучшить качество сна и смягчить нехватку энергии за счет технологии умного освещения, звука и мониторинга фаз сна. Участники "SUPP" сами выбрали лучшую идею и победившая идея набрала подавляющее большинство голосов.

Победитель получил финансовый приз от стартап-компании "CM Games". Призовые деньги используются победителем для производства первого прототипа, также у стартапа уже есть первые клиенты.

Руководитель проектов "Startup Estonia" в Ида-Вирумаа Элина Дубова отметила, что конкурсы "SUPP" проводятся в Ида-Вирумаа уже четыре года, и основная цель - объединить местных предприимчивых людей.

- Это отличная возможность поделиться идеями и инициативами, возникающими в местном сообществе, и хотя победа, безусловно, важна, еще важнее то, что конкурс объединяет активных людей. Это хорошая возможность найти единомышленников, тестировать свои идеи, набраться уверенности в себе и смелости для дальнейшего развития своей идеи или начинания, - сказала Дубова.

Организаторами нарвского конкурса "SUPP" выступили "Startup Estonia" и "Prototron", а стартап-компания "CM Games" предоставила победителю денежный приз в размере 500 евро. На этот раз в конкурсе "SUPP" приняли участие десять команд, которые представили новые технологические идеи и местные инициативы. Например, одна из участвовавших команд создает обучающую платформу, а цель других участников - создать решение на основе искусственного интеллекта, которое помогло бы обобщить в систематизировать сказанное на совещаниях.