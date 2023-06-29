В Ида-Вирумаа самая низкая ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии

Как сообщает эстонский Департамент статистики, страны Балтии выделяются среди других стран Европы большей разницей в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин. В Эстонии женщины живут на 8,7 года дольше, чем мужчины, в Литве эта разница составляет 9,3 года и в Латвии - 9,8 года.

В сравнении уездов наибольшая ожидаемая продолжительность жизни отмечается в Харьюском и Тартуском уездах (78,7 и 79,2 года соответственно), наименьшая - в Ида-Вируском и Выруском уездах (74,6 года и 76 лет соответственно). В 2019 году, когда ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии достигла наивысшего уровня с момента восстановления независимости, она была выше нынешнего показателя также во всех уездах.

- Тогда ожидаемая продолжительность жизни в Таллинне достигла 80,3 года, что наиболее близко к среднему показателю по Европе, - отметила главный аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.

Ожидаемая продолжительность жизни выше в городских областях расселения, среди населения эстонской национальности и имеющих более высокий уровень образования лиц. Больше всего ожидаемая продолжительность жизни варьируется по уровням образования: у лиц с высшим образованием она составляет 81,8 года, у лиц с основным образованием этот показатель более чем на десять лет меньше (71). Особенно низкая ожидаемая продолжительность жизни отмечается среди мужчин с основным образованием (67,6).

- Как на ожидаемую продолжительность жизни, так и на годы здоровой жизни влияют окружающая среда, доступность медицинских услуг, охрана труда и осведомленность людей в вопросах здоровья. Как и предполагалось, ожидаемая продолжительность жизни у мужчин короче, поскольку они более склонны к риску и чаще заняты в физически тяжелых и опасных для здоровья профессиях, - объяснила Трасберг.