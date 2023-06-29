В 2022 году количество заключенных браков в Эстонии было самым высоким за последние 28 лет

В прошлом году было заключено 7200 браков, что является самым высоким показателем с 1994 года. Число разводов имеет тенденцию к снижению и четвертый год подряд остается ниже 3000.
В начале 1990-х годов число браков превышало 10 000 в год, но такого количества браков, как в 2022 году, в Эстонии не было с 1994 года. В отличие от начала 1990-х годов, когда число разводов также было высоким, показатели 2022 года демонстрируют тенденцию к снижению, пишет в статистическом блоге аналитик Департамента статистики Хенри Ласс.
Большинство браков (45%) жители Эстонии заключают в летние месяцы. В 2022 году в июне было зарегистрировано 756 браков, в июле - 1214, а в августе - 1011. Наименьшее количество браков пришлось на январь (302). Несмотря на популярность летних месяцев, самой популярной датой было 22.02.2022, когда заключили 203 брака. Более трети (37%) всех браков в феврале состоялись в этот день.
Если для заключения браков большую роль играют дата и время года, то для разводов сезонные тенденции не прослеживаются. В среднем в месяц происходит около 250 разводов.
Около половины всех браков в прошлом году было заключено между эстонцами (3597). Между лицами русской национальности был заключен 1321 брак.
- Среди смешанных браков лидируют эстонско-русские пары, которых в 2022 году было 588. Украинцы чаще вступают в брак с лицами русской национальности, чем с эстонцами. В 2022 году 138 украинцев вступили в брак с русскими, 106 украинцев - с эстонцами. Постоянно проживающие в Эстонии украинцы заключили 89 браков. Кроме того, 22 эстонки вышли замуж за англичанин, 18 - за финнов и 12 - за немцев. 14 эстонских мужчин женились на белорусских женщинах и 9 - на финских, - пишет аналитик Хенри Ласс.
В статистике браков Эстонии учитываются все браки, заключенные жителями Эстонии, в том числе и за рубежом. В 2022 году за границей было зарегистрировано 898 браков, что составляет около 12,5% от всех браков за предыдущий год. Среди пар, заключивших брак за границей, один из партнеров, как правило, является иностранцем или эстонцем, постоянно проживающим за границей.
Средний возраст впервые вступивших в брак в прошлом году составил 33,9 года для мужчин и 31,6 года для женщин. В 2021 году средний возраст вступивших в брак мужчин был 33,4 года, а женщин – 31,3. Для сравнения, в 2012 году средний возраст женихов составлял 30,6 года, а средний возраст невест – 28,4 года.
В 2022 году впервые брак заключили 63,6% (4582) мужчин и 62,3% (4483) женщин.
На момент заключения брака 30,4% пар уже имели совместных детей, причем 94% совместных детей были несовершеннолетними. У девяти пар на момент заключения брака было пять и более детей. При разводе 71,5% пар имели совместных детей, 80% из которых на момент развода были несовершеннолетними.
В 2022 году впервые развелись 74% мужчин (1884) и 73,6% женщин (1874). В среднем браки разведенных в 2022 году, продолжались 11 лет и 8 месяцев.