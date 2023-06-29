В 2022 году количество заключенных браков в Эстонии было самым высоким за последние 28 лет

В начале 1990-х годов число браков превышало 10 000 в год, но такого количества браков, как в 2022 году, в Эстонии не было с 1994 года. В отличие от начала 1990-х годов, когда число разводов также было высоким, показатели 2022 года демонстрируют тенденцию к снижению, пишет в статистическом блоге аналитик Департамента статистики Хенри Ласс.

Большинство браков (45%) жители Эстонии заключают в летние месяцы. В 2022 году в июне было зарегистрировано 756 браков, в июле - 1214, а в августе - 1011. Наименьшее количество браков пришлось на январь (302). Несмотря на популярность летних месяцев, самой популярной датой было 22.02.2022, когда заключили 203 брака. Более трети (37%) всех браков в феврале состоялись в этот день.

Если для заключения браков большую роль играют дата и время года, то для разводов сезонные тенденции не прослеживаются. В среднем в месяц происходит около 250 разводов.

Около половины всех браков в прошлом году было заключено между эстонцами (3597). Между лицами русской национальности был заключен 1321 брак.