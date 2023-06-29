Нарвский политик Сергей Горлач отправится на месяц в тюрьму

Вступил в законную силу приговор Вируского уездного суда, который прошлой осенью признал депутата Нарвского городского собрания Сергея Горлача виновным в воспрепятствовании свободному осуществлению избирательного права и права голосования. Горлачу придется отправиться в тюрьму на один месяц, передает ERR.
Приговор вступил в законную силу после того как Государственный суд 29 июня не принял в производство кассационную жалобу защитника Сергея Горлача.
В конце апреля Тартуский окружной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.
Сергей Горлач в октябре 2022 года был признан Вируским уездным судом виновным в совершении преступления и наказан тюремным заключением сроком на 1 год и 8 месяцев. Из них немедленному отбытию подлежит один месяц, а оставшуюся часть наказания можно будет отбывать условно с двухлетним испытательным сроком. Поскольку во время предварительного следствия Сергей Горлач был задержан на сутки, то провести за решеткой он должен будет 29 дней.
К какому сроку и в какую тюрьму Горлач должен будет явиться для отбытия наказания, суд уведомит его отдельным письменным извещением.
Согласно обвинительному заключению, Сергей Горлач, баллотировавшийся в Нарвское горсобрание на местных выборах 2021 года, оказывал влияние на избирателей, чтобы они голосовали за него. По версии следствия, с этой целью он и член правления НКО "Нарвское объединение людей с профзаболеваниями" Наталия Симонова организовали поездку для 40 человек из Нарвы в Тойла, где для участников была организована экскурсия, а также посещение спа-центра и пикник. Посещение спа-центра и экскурсию оплатил Сергей Горлач, а пикник и транспорт были профинансированы упомянутым выше НКО.
Согласно собранным доказательствам, Симонова проинструктировала участников перед выездом на природу взять с собой удостоверения личности и пин-коды от ID-карт. После экскурсии людей по одному приглашали в заднюю часть автобуса, где им предоставлялась возможность проголосовать за Сергея Горлача на ноутбуке последнего. Это сделали 17 человек из 40 участников экскурсии.
Наталия Симонова пошла на сделку со следствием, и в ее отношении процесс уже завершен. В ноябре Вируский уездный суд признал ее виновной в воспрепятствовании свободному осуществлению избирательного права и права голосования. В качестве наказания ей назначили условное лишение свободы на 1 год, 3 месяца и 29 дней.
На выборах в Нарве реформист (на тот момент) Сергей Горлач баллотировался в списке избирательного союза нынешнего мэра Катри Райк, получив 408 голосов. До выборов он рассматривался как кандидат на пост председателя горсобрания, но после того как стало известно об уголовном деле, коллеги по списку отказались от сотрудничества с ним. 24 апреля 2022 года Горлач покинул Партию реформ.
Горлач до вступления приговора в силу был зампредом оппозиционной фракции Narva heaks, возглавляемой депутатом Рийгикогу и экс-мэром Нарвы Алексеем Евграфовым. Сейчас Горлач будет вынужден покинуть горсобрание. Скорее всего, его заменит владелец арт-клуба "Ро-Ро" Роман Бойко, сообщает ERR.