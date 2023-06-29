Нарвский политик Сергей Горлач отправится на месяц в тюрьму

Приговор вступил в законную силу после того как Государственный суд 29 июня не принял в производство кассационную жалобу защитника Сергея Горлача.

В конце апреля Тартуский окружной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Сергей Горлач в октябре 2022 года был признан Вируским уездным судом виновным в совершении преступления и наказан тюремным заключением сроком на 1 год и 8 месяцев. Из них немедленному отбытию подлежит один месяц, а оставшуюся часть наказания можно будет отбывать условно с двухлетним испытательным сроком. Поскольку во время предварительного следствия Сергей Горлач был задержан на сутки, то провести за решеткой он должен будет 29 дней.

Сергей Горлач в 2021 году баллотировался в Нарвское горсобрание вторым номером в списке Катри Райк, которая рассчитывала на Горлача в управлении городом. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

К какому сроку и в какую тюрьму Горлач должен будет явиться для отбытия наказания, суд уведомит его отдельным письменным извещением.

Согласно обвинительному заключению, Сергей Горлач, баллотировавшийся в Нарвское горсобрание на местных выборах 2021 года, оказывал влияние на избирателей, чтобы они голосовали за него. По версии следствия, с этой целью он и член правления НКО "Нарвское объединение людей с профзаболеваниями" Наталия Симонова организовали поездку для 40 человек из Нарвы в Тойла, где для участников была организована экскурсия, а также посещение спа-центра и пикник. Посещение спа-центра и экскурсию оплатил Сергей Горлач, а пикник и транспорт были профинансированы упомянутым выше НКО.