Порядок выплат по болезни вернулся к допандемийной системе

Начиная с 1 июля 2023 года в случае, когда выписывается первичный лист нетрудоспособности по болезни, первые три дня не оплачиваются (собственная ответственность работника), период с четвертого по восьмой день листа оплачивает работодатель, а начиная с девятого дня - компенсацию выплачивает Касса здоровья.

В случае первичного больничного листа, выписанного до 30 июня 2023 года (включительно), первый день болезни не оплачивается, со второго по пятый день лист оплачивает работодатель, а начиная с шестого дня - компенсацию выплачивает Касса здоровья.

Касса здоровья просит людей проверить данные своего действующего банковского счета в базе данных Кассы здоровья

Сейчас в базе данных Кассы здоровья нет данных банковских счетов многих людей, а это необходимо для выплаты компенсаций за листы нетрудоспособности по болезни.