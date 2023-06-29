Порядок выплат по болезни вернулся к допандемийной системе

Правительство приняло решение с 1 июля 2023 года восстановить прежнюю систему оплаты листов нетрудоспособности по болезни. Это означает, что компенсацию по болезни снова будет выплачиваться работнику не со второго, а с четвертого дня листа нетрудоспособности по болезни.
Начиная с 1 июля 2023 года в случае, когда выписывается первичный лист нетрудоспособности по болезни, первые три дня не оплачиваются (собственная ответственность работника), период с четвертого по восьмой день листа оплачивает работодатель, а начиная с девятого дня - компенсацию выплачивает Касса здоровья.
В случае первичного больничного листа, выписанного до 30 июня 2023 года (включительно), первый день болезни не оплачивается, со второго по пятый день лист оплачивает работодатель, а начиная с шестого дня - компенсацию выплачивает Касса здоровья.
Касса здоровья просит людей проверить данные своего действующего банковского счета в базе данных Кассы здоровья
Сейчас в базе данных Кассы здоровья нет данных банковских счетов многих людей, а это необходимо для выплаты компенсаций за листы нетрудоспособности по болезни.
Срок возможности получения компенсаций за лист нетрудоспособности по болезни истекает в течение трех лет. Поэтому в 2023 году компенсации за нетрудоспособность по болезни еще можно будет выплачивать за листы, выписанные в 2020, 2021 и 2022 годах.