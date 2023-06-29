За полгода количество трудовых споров увеличилось на треть

Со времен короны количество трудовых споров с каждым годом увеличивается в геометрической прогрессии. По словам Майко Калвета, менеджера портфеля страхования юридических расходов ERGO, клиенты все больше ощущают реальную потребность в том, чтобы кто-то информировал их об их правах.

- Если человек сомневается и не имеет времени или ресурсов для ознакомления с законом, ему проще обратиться к нам за консультацией и одним звонком получить немедленную обратную связь о том, несправедливо ли с ним обошлись, - добавил он.

Со страхованием юридической помощи адвокаты всегда на расстоянии телефонного звонка, и, в отличие от почасовой оплаты адвоката, консультация специалиста и, при необходимости, компенсация расходов на юридическую помощь доступны практически каждому при средней ежемесячной оплате 9-15 евро. Если на данный момент количество трудовых споров увеличилось на 30%, по словам Кальвета, то можно достаточно уверенно прогнозировать, что по мере углубления экономической депрессии будет увеличиваться и количество людей, нуждающихся в юридической помощи по трудовым спорам.

По словам Кальвета, если уже на данный момент количество трудовых споров выросло на 30%, то можно достаточно уверенно прогнозировать, что, по мере углубления экономического спада, будет увеличиваться и количество людей, нуждающихся в юридической помощи в связи с трудовыми спорами.

- Одной из наиболее частых причин споров является сверхурочная работа - часто, когда нагрузка в фирме увеличивается или какие-то сотрудники увольняются, новых не нанимают, а просто наваливают на имеющихся работников больше задач. Работодатели требуют от людей неоплачиваемой сверхурочной работы, утверждая, что это нормальная часть "гибкого рабочего графика" или что "такая работа уже включена в зарплату, - добавил Кальвет.

По его словам, манипулирование рабочим временем часто происходит с неопытной молодежью, и, к сожалению, есть работодатели, которые этим пользуются. Как правило, сверхурочная работа оправдывается аргументами, что "вы медленнее по сравнению с другими и поэтому должны оставаться дольше" или "поскольку вы сегодня разбили стакан, обслуживая клиентов, вы останетесь дольше".