За полгода количество трудовых споров увеличилось на треть

По данным страховой компании ERGO, количество трудовых споров в первом полугодии текущего года увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее распространены несправедливые расторжения трудовых договоров, отправка их в вынужденные отпуска и наказание работников неоплачиваемой сверхурочной работой.
Со времен короны количество трудовых споров с каждым годом увеличивается в геометрической прогрессии. По словам Майко Калвета, менеджера портфеля страхования юридических расходов ERGO, клиенты все больше ощущают реальную потребность в том, чтобы кто-то информировал их об их правах.
- Если человек сомневается и не имеет времени или ресурсов для ознакомления с законом, ему проще обратиться к нам за консультацией и одним звонком получить немедленную обратную связь о том, несправедливо ли с ним обошлись, - добавил он.
Со страхованием юридической помощи адвокаты всегда на расстоянии телефонного звонка, и, в отличие от почасовой оплаты адвоката, консультация специалиста и, при необходимости, компенсация расходов на юридическую помощь доступны практически каждому при средней ежемесячной оплате 9-15 евро. Если на данный момент количество трудовых споров увеличилось на 30%, по словам Кальвета, то можно достаточно уверенно прогнозировать, что по мере углубления экономической депрессии будет увеличиваться и количество людей, нуждающихся в юридической помощи по трудовым спорам.
По словам Кальвета, если уже на данный момент количество трудовых споров выросло на 30%, то можно достаточно уверенно прогнозировать, что, по мере углубления экономического спада, будет увеличиваться и количество людей, нуждающихся в юридической помощи в связи с трудовыми спорами.
- Одной из наиболее частых причин споров является сверхурочная работа - часто, когда нагрузка в фирме увеличивается или какие-то сотрудники увольняются, новых не нанимают, а просто наваливают на имеющихся работников больше задач. Работодатели требуют от людей неоплачиваемой сверхурочной работы, утверждая, что это нормальная часть "гибкого рабочего графика" или что "такая работа уже включена в зарплату, - добавил Кальвет.
По его словам, манипулирование рабочим временем часто происходит с неопытной молодежью, и, к сожалению, есть работодатели, которые этим пользуются. Как правило, сверхурочная работа оправдывается аргументами, что "вы медленнее по сравнению с другими и поэтому должны оставаться дольше" или "поскольку вы сегодня разбили стакан, обслуживая клиентов, вы останетесь дольше".
- Сверхурочная работа может осуществляться только по согласованию с работником и должна оплачиваться или поощряться дополнительным свободным временем, - подчеркнул Калвет.