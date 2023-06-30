Треть жителей Эстонии предпочитает отдых за границей

Согласно проведенному страховой компанией If Kindlustus опросу, треть жителей Эстонии предпочитает отдых за рубежом. При выборе поездки большую играет роль ее стоимость, а также безопасность и уровень цен в стране назначения.
Опрос показал, что 41% жителей Эстонии в текущем году предпочтет отдых у себя в стране; пятая часть респондентов выберет в качестве места отдыха соседнюю страну, четвертая часть выедет за пределы соседних стран, а 7% отправятся за пределы Европы. 12% жителей Эстонии не планируют этим летом поездки на отдых ни у себя в стране, ни за границей.
По словам менеджера по продуктам личного страхования If Kindlustus Кайрит Лухт, после пандемии отмечается возросший интерес к путешествиям как по Эстонии, так и за рубеж.
- По сравнению с прошлым годом стало заметно, что желание посетить зарубежные страны продолжает оставаться высоким, а интерес к внутреннему туризму вырос еще больше. Если прошлым летом четверть опрошенных планировала отдых в Эстонии, то в этом году таковых насчитывается почти половина, - пояснила Лухт.
Жители Эстонии также ищут возможности для пляжного отдыха за границей
Результаты опроса показали равное желание мужчин и женщин путешествовать; равный интерес был отмечен также у жителей Эстонии разного возраста. Чаще всего выезжают в зарубежные страны жители Таллинна и других крупных городов. Довольно большие различия в планировании отпуска были отмечены между эстонцами и жителями прочих национальностей. А именно, половина эстонцев отдыхает в Эстонии, тогда как среди жителей прочих национальностей таковых насчитывается около четверти, при этом они охотнее выезжают на отдых в неевропейские страны.
За рубежом жители Эстонии более всего желают отдыхать на пляжах или посещать достопримечательности - так ответила почти половина опрошенных. Треть из них желает посетить популярные среди туристов города. Такое же количество насчитывается среди тех, кто хотел бы отправиться в турпоход. Пятая часть респондентов намерена посетить культурные мероприятия, например, концерты, проводящиеся в другой стране.
- Из года в год отмечается рост понимания необходимости страхования путешествий. Например, 4% отправляющихся в рейс ответили, что будут на месте заниматься дайвингом, водными или экстремальными видами спорта. Такие туристы при заключении договора страхования путешествий должны обязательно выяснить, включена ли в договор соответствующая страховая защита. В противном случае ее стоит внести в договор дополнительно. Вновь и вновь отдыхающие убеждаются в том, сколь важно оформить страхование путешествий также при посещении соседних стран, поскольку потребность в срочной медицинской помощи никак не зависит от пункта назначения, - добавила Лухт.
Важна стоимость поездки и безопасность в стране назначения
Для жителей Эстонии самым значимым показателем для путешествия является его стоимость. 77-ю процентами респондентов этот показатель был отмечен в качестве очень важного, при этом более половины из них подчеркнули важность безопасности и приемлемого уровня цен в стране назначения. Пятая часть ответивших на вопросы анкеты отметили важность уровня медицинского обслуживания в стране назначения, гибкость авиарейсов, а также репутации туристической или авиакомпании.
Исследование также показало, что жителей Литвы гораздо больше, чем жители других стран Балтии, интересует внутренний туризм. Жители Эстонии и Латвии, напротив, чаще выезжают за границу. В то время как стоимость поездки одинаково важна для большинства путешественников, для жителей Эстонии безопасность в стране назначения и репутация туристической или авиакомпании играют гораздо бóльшую роль, чем для их южных соседей.