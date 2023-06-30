Треть жителей Эстонии предпочитает отдых за границей

За рубежом жители Эстонии более всего желают отдыхать на пляжах или посещать достопримечательности - так ответила почти половина опрошенных. Треть из них желает посетить популярные среди туристов города. Такое же количество насчитывается среди тех, кто хотел бы отправиться в турпоход. Пятая часть респондентов намерена посетить культурные мероприятия, например, концерты, проводящиеся в другой стране.

- Из года в год отмечается рост понимания необходимости страхования путешествий. Например, 4% отправляющихся в рейс ответили, что будут на месте заниматься дайвингом, водными или экстремальными видами спорта. Такие туристы при заключении договора страхования путешествий должны обязательно выяснить, включена ли в договор соответствующая страховая защита. В противном случае ее стоит внести в договор дополнительно. Вновь и вновь отдыхающие убеждаются в том, сколь важно оформить страхование путешествий также при посещении соседних стран, поскольку потребность в срочной медицинской помощи никак не зависит от пункта назначения, - добавила Лухт.

Важна стоимость поездки и безопасность в стране назначения

Для жителей Эстонии самым значимым показателем для путешествия является его стоимость. 77-ю процентами респондентов этот показатель был отмечен в качестве очень важного, при этом более половины из них подчеркнули важность безопасности и приемлемого уровня цен в стране назначения. Пятая часть ответивших на вопросы анкеты отметили важность уровня медицинского обслуживания в стране назначения, гибкость авиарейсов, а также репутации туристической или авиакомпании.