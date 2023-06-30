Тартуские ученые научно подтвердили важность эстоноязычного образования для интеграции

- Они могут опасаться, что если отдадут своих детей в школу с эстонским языком обучения, из их жизни исчезнут национальные традиции и культурная идентичность, - говорит Кальм.

Хотя русскоязычных молодых людей, учившихся на эстонском, было немного, исследование ясно показало, что в будущем они с большей вероятностью селятся в эстоноязычной среде. "Это показывает, что роль школы в преодолении порочного круга сегрегации очень важна", – замечает Кальм.

Порочный круг сегрегации можно также назвать порочным кругом неравенства, где оно передается из поколения в поколение, и куда часто попадают русскоязычные дети.

- Русскоязычный молодой человек, скорее всего, вырос в русскоязычном районе, посещал русскоязычный детский сад общеобразовательную школу, где изучал эстонский язык как второй. По окончании школы он, как правило, плохо знает эстонский, поэтому у него гораздо меньше возможностей, чем у среднего эстоноязычного молодого человека, как в плане продолжения образования, так и на рынке труда. Из-за социальных связей, которые также развиваются в сегрегированном районе и в русскоязычных школах, молодые люди часто остаются в том же месте, где они выросли, - говорит исследователь.

Кальм считает очень важным запланированный переход обучения на эстонский язык. Но главное, чтобы русская и эстонская молодежь могли учиться вместе.