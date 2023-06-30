СТАТИСТИКА ⟩ Доход от розничной торговли в мае упал на десятую часть

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлаку, выручка от продаж снизилась как в продуктовых и промышленных магазинах, так и в компаниях, занимающихся розничной продажей моторного топлива.

- Наибольшее снижение продемонстрировали магазины промтоваров, где продажи снизились на 15 процентов по сравнению с маем прошлого года, выручка от продаж компаний, занимающихся розничной реализацией моторного топлива, снизилась на четыре процента, продовольственных магазинов - на три процента, - добавил Пихлак.

Среди промышленных товаров больше всего, или на 28 процентов, уменьшилась выручка от продаж в других специализированных магазинах, где торгуют компьютерами и комплектующими к ним, книгами, спортивным инвентарем, играми, игрушками и другими вещами.

Выручка от продаж снизилась на 16 процентов в прочих неспециализированных магазинах с преобладанием промышленных товаров (универмаги), на 12 процентов в магазинах текстильных изделий, одежды и обуви, на 11 процентов в магазинах секонд-хенд, киосках, рынках и прямых продажах, 11 процентов в магазинах, реализующих товары по почте или через Интернет, и 10 процентов в магазинах товаров для дома, бытовой техники, скобяных изделий и строительных материалов.

Выручка от продаж увеличилась на четыре процента в аптеках и магазинах косметики.

По сравнению с апрелем выручка от реализации компаний розничной торговли в мае увеличилась на восемь процентов. Однако, исходя из сезонных и календарных данных, продажи снизились на один процент по сравнению с предыдущим месяцем.