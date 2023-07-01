Николай Павленко: Какого возраста лето?

Как-то получилось, что практически в течение одной недели прочел я размышления трех людей. Это люди, которых называют пенсионерами.
Одно бодрое высказывание принадлежит очень известной в прошлом актрисе: "Не жалейте о том, что стареете - многим в этом было отказано. Жизнь дается всем, а старость - избранным". К числу этих "избранных" принадлежит Вирве Осила, высказавшая свои мысли в статье "Такие люди", и не потерявший до сих пор своей популярности певец Иво Линна, и автор этих строк.
За громкими и красивыми фразами, типа "Обеспечим достойную старость!", прячутся порою равнодушие, раздражение, а то и голый цинизм. Сейчас очень часто жалобам пенсионеров на боли дается универсальный диагноз: "Возраст!". Выходит, что боль - это исключительно возрастное явление? И Вирве верно замечает: "Сегодня наука установила, что даже у растений есть болевые рецепторы".
К великому сожалению, помимо чисто физических проблем со здоровьем у пенсионеров немало и других болевых рецепторов: одиночество, отсутствие деятельных контактов, болезненное ощущение своей невостребованности. Конечно, иногда выпадает возможность пообщаться в кругу сверстников, но по-настоящему деятельным людям этого недостаточно, им мало пенсионерской "автономии", они хотят (а часто и могут) быть полезными участниками современной жизни.
"Если внимательно посмотреть на историю человечества, то наивысшего уровня оно достигало, когда разным поколениям удавалось достичь гармонии в отношениях".
Николай Павленко, литератор, переводчик, пенсионер
Есть хорошая пословица "Молодые бегут быстрее, но старики знают дорогу". И нет тут никакого противопоставления, ибо жизнь часто требует принятия быстрых, но и одновременно грамотных решений. Хотя, что касается верно выбранного пути, у Иво Линна свои соображения на сей счет: "Это (жизнь. - Н.П.) такое вечное колесо. И молодые пусть сами выбирают, по какому пути в жизни они пойдут, так как нет ничего более безрассудного, чем пытаться делать из молодого человека своего клона".
Приобретение статуса пенсионера не должно автоматически означать исключение из активной профессиональной, деловой и общественной жизни. Пусть даже и под громким лозунгом "Дорогу молодежи!". А ведь часто по вине равнодушных людей именно возраст становится суровым приговором для человека, сохранившего и силы, и желание действовать.
Нормальная жизнь невозможна без обновления, поэтому радостно видеть, как энергично действует молодежь в современном мире цифровых технологий, но... Нельзя допускать разрушение чего-то проверенного временем, прежде чем будет ясно и отчетливо видна надежная альтернатива. Достижение наилучшего результата возможно при условии наличия прочных и обширных знаний. И опыта, который поэт верно назвал "сын ошибок трудных". Если нет предшествующего опыта, пусть и отрицательного, то выход на новую ступень развития проблематичен, а то и вовсе невозможен.
Споры между разными поколениям людей были во все времена и продолжатся в будущем, ибо, как известно, истина часто рождается в спорах. Если внимательно посмотреть на историю человечества, то наивысшего уровня оно достигало, когда разным поколениям удавалось достичь гармонии в отношениях. Вот, к примеру, в празднование Яанова дня эта гармония отчетливо проявляется. Но это праздник, а может, нам стоит попытаться найти гармонию и взаимную пользу и в трудовых буднях?