Николай Павленко: Какого возраста лето?

Одно бодрое высказывание принадлежит очень известной в прошлом актрисе: "Не жалейте о том, что стареете - многим в этом было отказано. Жизнь дается всем, а старость - избранным". К числу этих "избранных" принадлежит Вирве Осила, высказавшая свои мысли в статье "Такие люди", и не потерявший до сих пор своей популярности певец Иво Линна, и автор этих строк.

За громкими и красивыми фразами, типа "Обеспечим достойную старость!", прячутся порою равнодушие, раздражение, а то и голый цинизм. Сейчас очень часто жалобам пенсионеров на боли дается универсальный диагноз: "Возраст!". Выходит, что боль - это исключительно возрастное явление? И Вирве верно замечает: "Сегодня наука установила, что даже у растений есть болевые рецепторы".

К великому сожалению, помимо чисто физических проблем со здоровьем у пенсионеров немало и других болевых рецепторов: одиночество, отсутствие деятельных контактов, болезненное ощущение своей невостребованности. Конечно, иногда выпадает возможность пообщаться в кругу сверстников, но по-настоящему деятельным людям этого недостаточно, им мало пенсионерской "автономии", они хотят (а часто и могут) быть полезными участниками современной жизни.

"Если внимательно посмотреть на историю человечества, то наивысшего уровня оно достигало, когда разным поколениям удавалось достичь гармонии в отношениях". Николай Павленко, литератор, переводчик, пенсионер