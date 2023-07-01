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ОПРОС ⟩ Будете ли вы смотреть концерты Молодежного праздника песни и танца?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
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Певческий праздник. 2017 год.
Певческий праздник. 2017 год. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Иннард ЛАУД, агроном:

- С уверенностью не могу сказать, потому что летом очень многое зависит от погоды, у любого труженика села столько дел и забот, что не до праздников и телевизора. Но если вдруг образуется свободный момент, включу и посмотрю, хоть немного.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вирве ЛААНЕМЕТС, пенсионер:

- Это элементарно - все, что будет происходить, посмотрю. У пенсионеров достаточно времени. Мне очень нравится этот праздник, когда молодая была, сама не выступала ни разу, но много раз ездила в столицу, чтобы увидеть эту красоту воочию.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Йоозеп СТЕЙНБЕРГ, пенсионер:

- Не буду. Никогда не слежу за такими праздниками, потому что трансляция идет часами, слишком много времени занимает. Наверное, лично мне это не очень интересно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Урмас ДАНЧЕНКО, автомастер:

- Не хватает времени на зрелища - у меня летом много работы. Помимо основной, два дома - здесь и в Таллинне, приходится также заниматься сельским хозяйством - сады, поля... Но короткий обзор событий по новостям все-таки посмотрю.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вероника СЕРГЕЕВА, медицинский работник:

- А что, концерты где-то будут? Когда? Не слышала вообще об этом - телевизор не смотрю, радио не слушаю, за новостями не слежу... Наверное, интересно было бы посмотреть, но в предстоящие выходные не получится - надо вещи собирать, улетаем с семьей на отдых.

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