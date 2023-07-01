ОПРОС ⟩ Будете ли вы смотреть концерты Молодежного праздника песни и танца?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Иннард ЛАУД, агроном: - С уверенностью не могу сказать, потому что летом очень многое зависит от погоды, у любого труженика села столько дел и забот, что не до праздников и телевизора. Но если вдруг образуется свободный момент, включу и посмотрю, хоть немного.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Вирве ЛААНЕМЕТС, пенсионер: - Это элементарно - все, что будет происходить, посмотрю. У пенсионеров достаточно времени. Мне очень нравится этот праздник, когда молодая была, сама не выступала ни разу, но много раз ездила в столицу, чтобы увидеть эту красоту воочию.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Йоозеп СТЕЙНБЕРГ, пенсионер: - Не буду. Никогда не слежу за такими праздниками, потому что трансляция идет часами, слишком много времени занимает. Наверное, лично мне это не очень интересно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Урмас ДАНЧЕНКО, автомастер: - Не хватает времени на зрелища - у меня летом много работы. Помимо основной, два дома - здесь и в Таллинне, приходится также заниматься сельским хозяйством - сады, поля... Но короткий обзор событий по новостям все-таки посмотрю.