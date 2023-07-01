В Кохтла-Ярве пособие по рождению ребенка будут выплачивать трижды

Вице-мэр по социальным вопросам Ольга Пихлак сказала, что родители новорожденного теперь могут рассчитывать на пособие в тысячу евро, но получить эти деньги можно будет в три этапа: 500 евро - при рождении, 250 евро - когда малышу исполнится год и столько же в два года.

- Прежде чем выйти на горсобрание с таким предложением, я проанализировала, как пособие влияет на рождаемость в городах, - сказала она. - Изучила ситуацию не только в Кохтла-Ярве, но и у наших соседей. Оказалось, что сумма влияет: там, где платят больше, детей больше. Не обязательно потому, что они родились там - нередко бывало, что родители новорожденных прописывались в самоуправлении, где пособие выше. Например, раньше Кохтла-Ярве выплачивал 500 евро, а Йыхви - 750 евро. Бывало, что, получив пособие, горожане меняли прописку, переходя в другое самоуправление. Поэтому главная цель принятых изменений - избежать так называемого сюннитуризма (sünniturism - родильный туризм). Теперь, надеюсь, мотивация горожан оставаться здесь будет выше.