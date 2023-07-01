Чайки снова атаковали детский сад

Днем 28 июня стало известно, что чайки напали на детей во дворе детского сада в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. Птенца чайки, гулявшего во дворе, спасатели увезли на природу, чтобы его родители оставили детей в покое.
Также во второй половине дня 22 июня в центр тревоги поступило сообщение о том, что на территории детского сада, расположенного на улице Выйду в Кивиыли, находится птенец чайки, которого охраняют большие злобные чайки, не дающие детям спокойно играть. Спасатели вернули птенца чайки обратно в природу.