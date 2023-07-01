Чайки снова атаковали детский сад

Также во второй половине дня 22 июня в центр тревоги поступило сообщение о том, что на территории детского сада, расположенного на улице Выйду в Кивиыли, находится птенец чайки, которого охраняют большие злобные чайки, не дающие детям спокойно играть. Спасатели вернули птенца чайки обратно в природу.

Однако этим летом это не единственные случаи, когда чайки нападали на людей. 26 июня в Кивиыли на помощь были вызваны спасатели, так как у подъезда жилого дома находилась чайка, которая нападала на людей.