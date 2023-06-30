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В июне инфляция в Эстонии опустила ниже двухзначных значений

Северное побережье
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Фото: Margus Ansu/pm/scanpix Baltics

Потребительские цены в Эстонии в июне выросли на 8,99% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года, сообщает ERR.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Департамента статистики и подсчеты Rus.ERR. По сравнению с маем рост цен в июне составил 0,8%.

В мае годовая инфляция в Эстонии составила 11,3%, таким образом в июне она немного замедлилась.

В пятницу днем экспресс-данные об инфляции в еврозоне за июнь опубликует Евростат.

А окончательные данные о том, насколько в июне изменился индекс потребительских цен в Эстонии, Департамент статистики сообщит 7 июля.

В июне 2022 года инфляция в Эстонии составила 21,9%, по этому показателю наша страна была лидером среди стран еврозоны.

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