В июне инфляция в Эстонии опустила ниже двухзначных значений

Об этом свидетельствуют предварительные данные Департамента статистики и подсчеты Rus.ERR. По сравнению с маем рост цен в июне составил 0,8%.

В мае годовая инфляция в Эстонии составила 11,3%, таким образом в июне она немного замедлилась.

В пятницу днем экспресс-данные об инфляции в еврозоне за июнь опубликует Евростат.

А окончательные данные о том, насколько в июне изменился индекс потребительских цен в Эстонии, Департамент статистики сообщит 7 июля.