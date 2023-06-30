От жителей Ида-Вирумаа ждут предложений по улучшению качества городской среды

- За прошедшие годы в крупных городах Ида-Вирумаа произошел ряд положительных изменений, но в регионе все еще есть проблемы, которые затрагивают жизнь более ста тысяч жителей уезда, - заявил региональный министр Мадис Каллас.

Мера поддержка направлена ​​на деятельность, которая поможет сделать общественное городское пространство более привлекательным и доступным, улучшить возможности для проведения свободного времени или предоставить современные жилые помещения. При этом ожидаются проекты и по внедрению инновационных цифровых и "зеленых" решений в городских районах.

Подать заявку на дотирование проектов могут органы местного самоуправления, целевые учреждения и некоммерческие организации, а также публично-правовые юридические лица и частные предприятия.

Срок подачи заявок в Нарве - 31.10.2023.

Срок подачи заявок в Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве - 30.11.2023.

Общий тур подачи заявок на поддержку "зеленых" и цифровых решений в Ида-Вирумаа начинается 01.08.2023 и заканчивается 05.01.2024.

Минимальная стоимость проекта 250 000 евро.