От жителей Ида-Вирумаа ждут предложений по улучшению качества городской среды

30 июня Министерство финансов и Государственный центр вспомогательных услуг (Riigi Tugiteenuste Keskus) открывают меру, целью которой является повышение привлекательности жизненной среды в городских районах Ида-Вирумаа. Бюджет открываемой при софинансировании Европейского Союза меры составляет 23,5 млн евро.
- За прошедшие годы в крупных городах Ида-Вирумаа произошел ряд положительных изменений, но в регионе все еще есть проблемы, которые затрагивают жизнь более ста тысяч жителей уезда, - заявил региональный министр Мадис Каллас.
Мера поддержка направлена на деятельность, которая поможет сделать общественное городское пространство более привлекательным и доступным, улучшить возможности для проведения свободного времени или предоставить современные жилые помещения. При этом ожидаются проекты и по внедрению инновационных цифровых и "зеленых" решений в городских районах.
Подать заявку на дотирование проектов могут органы местного самоуправления, целевые учреждения и некоммерческие организации, а также публично-правовые юридические лица и частные предприятия.
Срок подачи заявок в Нарве - 31.10.2023.
Срок подачи заявок в Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве - 30.11.2023.
Общий тур подачи заявок на поддержку "зеленых" и цифровых решений в Ида-Вирумаа начинается 01.08.2023 и заканчивается 05.01.2024.
Минимальная стоимость проекта 250 000 евро.
Инфодень состоится 24 августа с 10:00 до 13:00 виртуально в MS Teams. Более подробную информацию об условиях, графике и распределении бюджета можно найти на странице меры: Развитие крупных городских территорий https://www.rtk.ee/meede-suuremate-linnalijnjoen-arendamine