В июле нарвитян могут тревожить звуки взрывов

По сообщению администрации Кингисеппского района, с 1 июля на территории полигона "Туганы" будет производиться утилизация боеприпасов.
В период с 1 по 31 июля 2023 года на авиационном полигоне "Кингисепп" будут проводиться утилизация боеприпасов и тактические учения с боевой стрельбой и применением авиационных средств поражения, сообщает интернет-издание "Кингисепп сегодня".
Авиационный полигон "Кингисепп" известен также как "Туганы". Место расположено в 15 километрах к югу от города Кингисепп и примерно в 20 километрах от границы с Эстонией.