В июле нарвитян могут тревожить звуки взрывов

В период с 1 по 31 июля 2023 года на авиационном полигоне "Кингисепп" будут проводиться утилизация боеприпасов и тактические учения с боевой стрельбой и применением авиационных средств поражения, сообщает интернет-издание "Кингисепп сегодня".