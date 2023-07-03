ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Как популяризировать хоровое пение в Ида-Вирумаа?

В Ида-Вирумаа, конечно, сильны традиции хорового пения, в том числе молодежного, но в последние годы хоровая песня во многом из-за пандемии коронавируса была оставлена без внимания.

Взрослые хоры с годами неуклонно усыхают, хотя есть и приятные исключения.

Что касается молодежных хоров, то в школах с увлеченными и вдохновляющими учителями музыки дела обстоят хорошо также с хоровой песней, юные участники Нарвской хоровой школы большие молодцы. В этом году на Молодежном празднике песни выступят 22 хора из Ида-Вирумаа.

Нынешняя идея создать объединенный хор школ Ида-Вирумаа сама по себе оригинальна и, вероятно, повысит популярность хорового пения в уезде. Но важно, чтобы этот разовый проект имел и более далеко идущее влияние. Для нашего хорового пения проблемой является не столько отсутствие певцов, сколько нехватка сильных дирижеров. Пока государство не уделяло этому особого внимания, и похоже, что и самоуправления заботят куда более насущные проблемы. В сегодняшнем интервью "Северного побережья" известный хормейстер уроженец Ида-Вирумаа Хирво Сурва сказал, что самоуправления могли бы объединить усилия в этом и поддержать приезд молодых дирижеров в уезд.