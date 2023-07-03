ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Как популяризировать хоровое пение в Ида-Вирумаа?

В связи с начинающимся праздником песни с данной темой очень перекликается опубликованная в сегодняшнем "Северном побережье" новость о том, что большая часть миллиона евро, выделенного из государственного бюджета на организацию культурных и спортивных мероприятий в Ида-Вирумаа, пойдет на популяризацию хорового пения в школах уезда. Многим это может показаться странной или даже нелогичной новостью, с учетом того, что нескольким ходатаям, просившим деньги на уже хорошо зарекомендовавшие себя проекты, было отказано в поддержке.
В Ида-Вирумаа, конечно, сильны традиции хорового пения, в том числе молодежного, но в последние годы хоровая песня во многом из-за пандемии коронавируса была оставлена без внимания.
Взрослые хоры с годами неуклонно усыхают, хотя есть и приятные исключения.
Что касается молодежных хоров, то в школах с увлеченными и вдохновляющими учителями музыки дела обстоят хорошо также с хоровой песней, юные участники Нарвской хоровой школы большие молодцы. В этом году на Молодежном празднике песни выступят 22 хора из Ида-Вирумаа.
Нынешняя идея создать объединенный хор школ Ида-Вирумаа сама по себе оригинальна и, вероятно, повысит популярность хорового пения в уезде. Но важно, чтобы этот разовый проект имел и более далеко идущее влияние. Для нашего хорового пения проблемой является не столько отсутствие певцов, сколько нехватка сильных дирижеров. Пока государство не уделяло этому особого внимания, и похоже, что и самоуправления заботят куда более насущные проблемы. В сегодняшнем интервью "Северного побережья" известный хормейстер уроженец Ида-Вирумаа Хирво Сурва сказал, что самоуправления могли бы объединить усилия в этом и поддержать приезд молодых дирижеров в уезд.
Можно спросить, почему именно здешняя хоровая песня должна получить государственную поддержку. Потому что это не просто один из видов музыки. Это очень важная часть эстонского культурного наследия, которая, несомненно, играет важную роль в интеграции общин. Это мы видим и сейчас, когда на праздник песни и танца отправилось большое количество русскоязычных детей.