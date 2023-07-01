Спор вокруг пруда в Варья, унесшего жизнь ребенка, дошел до суда

Волостное управление аннулировало разрешение на использование принадлежащего ТОО "Tallinn Dolls" водозабора в деревне Варья Люганузеской волости, после того как 31 марта этого года в варьяском пруду утонул живший по соседству полуторагодовалый мальчик, во время игр во дворе со старшими детьми упавший в водоем.

Об опасности пруда заговорили гораздо раньше, после того как в нем утонули две лисицы. В последний раз в этом водоеме со скользкими пленочными краями еще одна лисица утонула в начале июня.