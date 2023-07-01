Спор вокруг пруда в Варья, унесшего жизнь ребенка, дошел до суда

Спор об опасности печально известного варьяского пруда продолжается в суде, поскольку собственник не согласен заменить пруд на закрытый водозаборный пункт, как того в своем предписании потребовало волостное управление.
Волостное управление аннулировало разрешение на использование принадлежащего ТОО "Tallinn Dolls" водозабора в деревне Варья Люганузеской волости, после того как 31 марта этого года в варьяском пруду утонул живший по соседству полуторагодовалый мальчик, во время игр во дворе со старшими детьми упавший в водоем.