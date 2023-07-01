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Спор вокруг пруда в Варья, унесшего жизнь ребенка, дошел до суда

Эрик Калда
, журналист
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В марте этого года в пруду деревни Варья утонул ребенок, там же погибли как минимум три лисы, но владелец не считает водоем опасным.
В марте этого года в пруду деревни Варья утонул ребенок, там же погибли как минимум три лисы, но владелец не считает водоем опасным. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Спор об опасности печально известного варьяского пруда продолжается в суде, поскольку собственник не согласен заменить пруд на закрытый водозаборный пункт, как того в своем предписании потребовало волостное управление.

Волостное управление аннулировало разрешение на использование принадлежащего ТОО "Tallinn Dolls" водозабора в деревне Варья Люганузеской волости, после того как 31 марта этого года в варьяском пруду утонул живший по соседству полуторагодовалый мальчик, во время игр во дворе со старшими детьми упавший в водоем.

Об опасности пруда заговорили гораздо раньше, после того как в нем утонули две лисицы. В последний раз в этом водоеме со скользкими пленочными краями еще одна лисица утонула в начале июня.

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