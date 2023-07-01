ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Райво Васну

Если не произойдет неожиданных сбоев, то через четыре-пять лет, после расширения предприятия, там может работать уже тысяча человек.

Это ключевое событие в экономической жизни Ида-Вирумаа, которое с точки зрения развития зеленой экономики оказывает значительное влияние и на Европу. В подтверждение этого к участникам церемонии в честь начала строительства завода по видеосвязи обратилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая подтвердила, что вся Европа смотрит на Нарву с гордостью и надеждой. У эстонских политиков есть основания выделить Нарвский завод по производству магнитов как конкретный и весьма положительный пример деятельности фонда справедливого перехода и возможности создания новой экономики.