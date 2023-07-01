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Большая часть культурно-спортивного миллиона Ида-Вирумаа пойдет на популяризацию хорового пения

Эрик Гамзеев
, журналист
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Эта фотография сделана на Дне песни хоров Ида-Вирумаа "Laulutungal", который проходил в нынешнем июне в Ийзаку, где большую часть исполнителей составляли школьные хоры. Несколькими песнями дирижировал Хирво Сурва.
Эта фотография сделана на Дне песни хоров Ида-Вирумаа "Laulutungal", который проходил в нынешнем июне в Ийзаку, где большую часть исполнителей составляли школьные хоры. Несколькими песнями дирижировал Хирво Сурва. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Из миллиона евро, выделенного из государственного бюджета на организацию культурных и спортивных мероприятий в Ида-Вирумаа, самая большая часть - 170000 евро - пойдет на популяризацию хорового пения в школах Ида-Вирумаа.

Поддержка в размере 170000 евро будет выделена НКО "Eesti Muusikanõukogu", объединяющему людей, занимающихся музыкой. Ее исполнительный директор Кадри Лассманн сказала, что на эти деньги нынешней осенью планируется собрать сводный хор из примерно ста гимназистов и старшеклассников основных школ Ида-Вирумаа, художественным руководителем которого станет Хирво Сурва. Также планируется привлекать наставников по хоровому пению, организовывать репетиции и хоровые лагеря.

В августе следующего года этот хор вместе с симфоническим оркестром и несколькими известными эстонскими солистами планирует дать три концерта в Ида-Вирумаа, последний из которых состоится под открытым небом в Нарве в День восстановления независимости Эстонии, 20 августа, также планируется телетрансляция этого концерта. Для этого хора и концерта у композитора Олава Эхала и поэтессы Леэло Тунгал закажут новые песни о родине и доме.

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