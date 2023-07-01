Из миллиона евро, выделенного из государственного бюджета на организацию культурных и спортивных мероприятий в Ида-Вирумаа, самая большая часть - 170000 евро - пойдет на популяризацию хорового пения в школах Ида-Вирумаа.
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Большая часть культурно-спортивного миллиона Ида-Вирумаа пойдет на популяризацию хорового пения
Поддержка в размере 170000 евро будет выделена НКО "Eesti Muusikanõukogu", объединяющему людей, занимающихся музыкой. Ее исполнительный директор Кадри Лассманн сказала, что на эти деньги нынешней осенью планируется собрать сводный хор из примерно ста гимназистов и старшеклассников основных школ Ида-Вирумаа, художественным руководителем которого станет Хирво Сурва. Также планируется привлекать наставников по хоровому пению, организовывать репетиции и хоровые лагеря.