Михаил Стальнухин будет преподавать в Нарве эстонский язык

Михаил Стальнухин намерен набрать две группы учащихся, начинающих изучать эстонский язык с нуля. Цель - категория А2. "Начало занятий - 19 сентября. Занятия будут проходить в Нарве", - сообщил Стальнухин на своей странице.

Организатором курсов, по словам Стальнухина, является фирма Conseras OÜ.

Стальнухин, который остается депутатом Нарвского горсобрания, отметил, что ранее занимался преподаванием языка с 1992 по 1999, когда работал учителем-методистом в Нарвском языковом центре.

В марте Стальнухин, показавший на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа лучший результат, однако все равно не прошедший в парламент, публично заявил, что это были последние его выборы. Нарвский политик также отказался от идеи создания новой партии, поскольку не увидел достаточной поддержки избирателей.

На выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа Стальнухин как независимый кандидат набрал в общей сложности 4578 голосов. До получения личного мандата ему не хватило 346 голосов. В случае избрания в Рийгикогу Стальнухин собирался создать новую партию.