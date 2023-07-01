В России в список иноагентов внесли нарвского корреспондента "Радио 4"

В пятницу минюст России обновил реестр иноагентов. В список попал корреспондент эстонской радиостанции "Радио 4" (общественно-правовая телерадиокорпорация ERR) Алексей Горпинченко. Вместе с ним статус иногента присвоили еще ряду лиц, в том числе музыканту и лидеру группы "Аквариум" Борису Гребенщикову.
Алексея Горпинченко внесли в реестр иногентов за то, что он, по данным Минюста, распространял недостоверные данные о действиях российской армии. Кроме того, он является сотрудником иностранного средства массовой информации.
Также в реестр внесли:
Музыканта Бориса Гребенщикова - за то, что проводил концерты, деньги от которых направлялись на помощь Украине, а также выступал против военных действий и "получал поддержку от иностранных источников. В мае этого года в отношении музыканта составили административный протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3), его оштрафовали на 50 тыс. руб. Гребенщиков покинул Россию весной 2022 года;
Журналиста Андрея Караулова - за то, что он, по версии Минюста, участвовал в создании "информационного материала иностранного агента" и распространял "недостоверную информацию" о решениях и политике российских властей;
Заместителя председателя московского отделения "Яблока" Андрея Морева;
Депутата Мосгордумы седьмого созыва от партии "Справедливая Россия" Михаила Тимонова (Тимонов — не первый региональный парламентарий, получивший такой статус; ранее Минюст признавал иноагентами депутатов Мосгордумы Евгения Ступина и Евгению Беседину и депутата госсовета Коми Виктора Воробьева). У Тимонова и Морева как и у Караулова, в обосновании Минюста указано, что они "распространяли, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике". Указаний на получение ими поддержки из иностранных источников или распространение информации от иноагентов в их обоснованиях нет;
Ф. Гольдшмидта (вероятно, речь идет о бывшем главном раввине Москвы Пинхасе Гольдшмидте - именно его дата рождения указана в документе. Гольдшмидт покинул должность в прошлом году и уехал из России; родственники бывшего главного раввина рассказывали о давлении на него из-за публичного отказа поддержать военные действия на Украине). По версии Минюста, Гольдшмидт распространял "недостоверную информацию" о действиях российских властей и выступал против боевых действий.
Также в список иностранных агентов включили две организации:
Издание Sota.vision и "Бумага" - как сообщает Минюст, они распространяли "для неограниченного круга лиц" информацию иноагентов и недостоверные данные о решениях российских властей;
Англо-американскую школу в Москве. По мнению Минюста, она пропагандировала ЛГБТ-отношения, что противоречит госполитике "по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".