В России в список иноагентов внесли нарвского корреспондента "Радио 4"

Алексея Горпинченко внесли в реестр иногентов за то, что он, по данным Минюста, распространял недостоверные данные о действиях российской армии. Кроме того, он является сотрудником иностранного средства массовой информации.

Также в реестр внесли:

Музыканта Бориса Гребенщикова - за то, что проводил концерты, деньги от которых направлялись на помощь Украине, а также выступал против военных действий и "получал поддержку от иностранных источников. В мае этого года в отношении музыканта составили административный протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3), его оштрафовали на 50 тыс. руб. Гребенщиков покинул Россию весной 2022 года;

Журналиста Андрея Караулова - за то, что он, по версии Минюста, участвовал в создании "информационного материала иностранного агента" и распространял "недостоверную информацию" о решениях и политике российских властей;

Заместителя председателя московского отделения "Яблока" Андрея Морева;