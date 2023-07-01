Штрафы для русскоязычных школ за нарушение требований по языку повысят до 10 000 евро

До сих пор максимальный размер штрафов, которые Языковой департамент мог назначать учителям и школам, где не выполняются языковые требования, составлял 640 евро, пишет RusErr со ссылкой на "Актуальную камеру".

Однако с 1 августа Языковой департамент в сотрудничестве с Министерством образования и науки будет иметь право штрафовать школы, неоднократно нарушающие языковые требования, в размере до 9600 евро.

- Это возымеет действие. Потому что мы уже видели, что предписания, выданные физическим лицам, не возымели своего эффекта. А этот новый размер штрафа распространяется на юридические лица, - сказал координатор перехода на эстоноязычное обучение Министерства образования Ингар Дуболазов.

По мнению мэра Нарвы Катри Райк, повышение размера штрафов является хорошим сигналом для городских чиновников, многие из которых не понимают важности образования на эстонском языке.

- Разумеется, когда штраф большой, - сейчас 600 евро, это было смешно, это местное самоуправление с легкой руки платило, - но 10 000, когда у тебя пять директоров, тогда у тебя 50 000, и я думаю, здесь горсобрание начинает думать, что надо делать, - сказала Райк.

Языковой департамент также получит больше рычагов влияния. Если до сих пор сотрудники ведомства могли оценивать уровень эстонского языка учителей на основе интервью, то с нового учебного года они получат право ходить и проверять, что в действительности происходит на уроках.

- Действительно, до сих пор проверки были довольно формальными. Мы смотрим, выполняет ли учитель требования по языку, есть ли у него нужная категория, но как он может применить язык в классе, что является самым важным, мы не знаем. Но мы знаем по результатам обучения, что эти результаты не самые лучшие. Мы не удовлетворены уровнем владения эстонским языком выпускников начальной школы и даже гимназии, - сказал генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск.

Директор Славянской основной школы в Кохтла-Ярве Светлана Владимирова, учебное заведение которой в этом году получило 22 взыскания от Языкового департамента, сказала, что языковые навыки сдающих экзамен часто оставляют желать лучшего.

- Любой язык, его владение, это прежде всего практика, и опыт, и навык. И, к большому сожалению, и мы должны это констатировать, здесь, в Ида-Вирумаа, в Кохтла-Ярве, в частности, вне рабочего места использование языка у человека ограничено, - сказала Владимирова.