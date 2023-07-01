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Окружной суд счел высылку из Эстонии Алексея Есакова оправданной

Северное побережье
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Алексей Есаков
Алексей Есаков Фото: Kaitsepolitseiamet/Twitter

В пятницу, 30 июня, Таллиннский окружной суд не удовлетворил апелляционную жалобу высланного из Эстонии Алексея Есакова, который был одним из организаторов "Бессмертного полка".

- Таллиннский окружной суд оставил в силе решение административного суда от 24 октября 2022 года. Кассацию в Госсуд можно представить не позднее 31 июля 2023 года, - сообщила корреспонденту Rus.ERR пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

В поданной в Таллиннский окружной суд жалобе Алексей Есаков требовал отменить решение Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), по которому его вид на жительство был аннулирован. Также в этом решении PPA содержалось подлежащее немедленному исполнению предписание покинуть Эстонию. Кроме того, Есакову был наложен пятилетний запрет на въезд в Шенгенскую зону. Есаков ставил под сомнение законность этих решений PPA.

Суд пояснил, что PPA может аннулировать постоянный вид на жительство, если иностранец представляет угрозу общественному порядку и безопасности государства.

Высланный из Эстонии Алексей Есаков продолжил судиться с властями

По оценке окружного суда, PPA не ошибся при принятии решения. Суд установил, что условия для вынесения предписания покинуть Эстонию были соблюдены.

"После аннулирования постоянного вида на жительство у истца отсутствуют законные основания для пребывания в Эстонии. Поскольку в данном случае по действиям истца можно было сделать вывод о непосредственной и серьезной угрозе безопасности государства, имели основания вынести предписание покинуть Эстонию таким образом, чтобы его исполнили немедленно. Исходя из тех же соображений, наложение пятилетнего запрета на въезд в отношении заявителя также было обоснованным, поскольку ни один из аргументов не говорил в пользу введения более короткого запрета на въезд. По мнению суда, данная мера позволяет предотвратить непосредственную и серьезную угрозу безопасности государства, исходящую от данного лица", - отметили в окружном суде.

В октябре 2022 года жалобу Есакова отклонил административный суд.

По оценке Полиции безопасности (КаПо), Алексей Есаков в течение многих лет публично разжигал межнациональную рознь и распространял кремлевскую пропаганду.

Есаков, как отмечают в КаПо, также был одним из организаторов "Бессмертного полка", он оправдывал российскую агрессию против Украины и был замешан в контрабанде на востоке Украины.

Есаков был выслан по решению PPA 4 мая 2022 года.

Алексей Есаков - гражданин Российской Федерации, член правления НКО "Российские соотечественники Европы". Сейчас он проживает в России.

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Эстония
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