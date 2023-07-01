У коалиции нет единого мнения о повышении зарплат чиновников

Если министр образования Кристина Каллас из "Эстония 200" говорит о замораживании заработной платы в следующем году, то министры Партии реформ и Социал-демократической партии хотят дождаться летнего экономического прогноза, прежде чем принимать решение, сообщает ERR.
По словам министра образования Кристины Каллас, в коалиции согласовано замораживание зарплат госслужащим.
- Это решение фактически было принято уже во время коалиционных переговоров, когда мы занимались вопросами бюджета, и было принято решение о том, что зарплаты чиновников повышать не будут, они точно будут заморожены на уровне этого года на следующий год, - сказала Каллас.
Сложнее обстоит дело с окладами высших государственных служащих, повышение которых индексируется законом. "С ними необходимо найти решение в Рийгикогу. Это решение не на уровне правительства, это решение Рийгикогу", - сказала Каллас.
Члены парламента не могут замораживать свои собственные зарплаты, потому что они могут принимать решения только о зарплатах следующего парламента.
В отличие от Кристины Каллас, министры из коалиционных партий придерживаются другого мнения.
- "Заморозить" - наверное, в такой форме мы этого не говорили. Министр финансов сказал, что дополнительные ходатайства подавать нельзя. Это может означать, что если нужны дополнительные деньги на прибавку к зарплате, подавать их нельзя. Я бы дождался летнего экономического прогноза", - сказал министр внутренних дел Лаури Baltic Forest (СДП).
- Общее повышение зарплаты мы не обсуждали, по крайней мере, в Министерстве юстиции или на уровне правительства. Это очень сильно связано с экономическими прогнозами. Я лично считаю, что если жизнь в Эстонии станет сложнее, это должно быть для всех, не только тех, кто не работает в государственном секторе, - сказал министр юстиции Калле Лаанет (Партия реформ).