У коалиции нет единого мнения о повышении зарплат чиновников

По словам министра образования Кристины Каллас, в коалиции согласовано замораживание зарплат госслужащим.

- Это решение фактически было принято уже во время коалиционных переговоров, когда мы занимались вопросами бюджета, и было принято решение о том, что зарплаты чиновников повышать не будут, они точно будут заморожены на уровне этого года на следующий год, - сказала Каллас.

Сложнее обстоит дело с окладами высших государственных служащих, повышение которых индексируется законом. "С ними необходимо найти решение в Рийгикогу. Это решение не на уровне правительства, это решение Рийгикогу", - сказала Каллас.

Члены парламента не могут замораживать свои собственные зарплаты, потому что они могут принимать решения только о зарплатах следующего парламента.

В отличие от Кристины Каллас, министры из коалиционных партий придерживаются другого мнения.

- "Заморозить" - наверное, в такой форме мы этого не говорили. Министр финансов сказал, что дополнительные ходатайства подавать нельзя. Это может означать, что если нужны дополнительные деньги на прибавку к зарплате, подавать их нельзя. Я бы дождался летнего экономического прогноза", - сказал министр внутренних дел Лаури Baltic Forest (СДП).