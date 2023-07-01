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Нарвская "Призма" сократит шесть человек

Северное побережье
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Магазин Prisma. Фото иллюстративное.
Магазин Prisma. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Решение гипермаркета Prisma отказаться от круглосуточного режима работы в Нарве повлечет за собой сокращение штата на шесть человек, сообщает ERR.

С 3 июля магазин торговой сети в Нарве, четыре года проработавший в круглосуточном режиме, будет открыт с 7 утра до полуночи.

- Именно по ночам клиентов очень мало. В период с часу до трех ночи примерно восемь клиентов в час, - рассказала rus.err.ee региональный руководитель Prisma Виктория Смирнова, отметив, что решение сети сократить часы работы очень расстроило некоторых клиентов.

По ее словам, на фоне повышения цен потребители стали очень избирательными и ориентированными на товары более низкого ценового класса.

- Понятно, что в выходные дни клиентов гораздо больше, но в среднем у нас более 4000 клиентов в день. В связи с повышением цен средняя стоимость покупательской корзины выросла, но число покупаемых единиц по сравнению с прошлым годом уменьшилось, - сообщила Смирнова.

В связи с уменьшением использования услуги с 30 июня в Нарве также была приостановлена работа интернет-магазина ePrisma.

Смирнова пояснила, что нарвитяне предпочитают сами ходить в магазин вместо того, чтобы пользоваться услугами ePrisma. Тогда как в Таллинне потребители стремятся купить продукты на неделю и заказывать через интернет, то в Ида-Вирумаа тенденция иная: людям нравится ходить в магазин каждый день, общаться и выбирать товары лично.

Как сообщила пресс-служба Prisma, сокращение часов работы и закрытие услуги ePrisma в Нарве приведет к увольнению шести человек.

"Работники уже извещены. Мы обеспечим им всестороннюю поддержку в поиске новых возможностей", - сообщили в пресс-службе.

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Нарва
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