Нарвская "Призма" сократит шесть человек

С 3 июля магазин торговой сети в Нарве, четыре года проработавший в круглосуточном режиме, будет открыт с 7 утра до полуночи.

- Именно по ночам клиентов очень мало. В период с часу до трех ночи примерно восемь клиентов в час, - рассказала rus.err.ee региональный руководитель Prisma Виктория Смирнова, отметив, что решение сети сократить часы работы очень расстроило некоторых клиентов.

По ее словам, на фоне повышения цен потребители стали очень избирательными и ориентированными на товары более низкого ценового класса.

- Понятно, что в выходные дни клиентов гораздо больше, но в среднем у нас более 4000 клиентов в день. В связи с повышением цен средняя стоимость покупательской корзины выросла, но число покупаемых единиц по сравнению с прошлым годом уменьшилось, - сообщила Смирнова.

В связи с уменьшением использования услуги с 30 июня в Нарве также была приостановлена работа интернет-магазина ePrisma.

Смирнова пояснила, что нарвитяне предпочитают сами ходить в магазин вместо того, чтобы пользоваться услугами ePrisma. Тогда как в Таллинне потребители стремятся купить продукты на неделю и заказывать через интернет, то в Ида-Вирумаа тенденция иная: людям нравится ходить в магазин каждый день, общаться и выбирать товары лично.

Как сообщила пресс-служба Prisma, сокращение часов работы и закрытие услуги ePrisma в Нарве приведет к увольнению шести человек.