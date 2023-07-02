В шествии Молодежного праздника песни и танца, которое стартовало в воскресенье утром в Таллинне, юные певцы, танцоры, музыканты из Ида-Вирумаа и их наставники прошли от площади Свободы до Певческого поля.
ДОПОЛНЕНО! ГАЛЕРЕЯ ⟩ В шествии Молодежного праздника песни и танца приняли участие коллективы из Ида-Вирумаа
25 хоров Ида-Вирумаа принимают сегодня участие в Песенном празднике. Больше всего из Ида-Вирумаа детских хоров: 13. Кроме того, 4 хора мальчиков и 2 молодежных смешанных хора. В песенном празднике также примут участие 2 симфонических оркестра и 2 оркестра народных инструментов из Ида-Вирумаа.
22 коллектива из Ида-Вирумаа приняли участие в представлении танцевального представления "Мосты" в пятницу и субботу на стадионе "Калеви".