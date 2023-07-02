ДОПОЛНЕНО! ГАЛЕРЕЯ ⟩ В шествии Молодежного праздника песни и танца приняли участие коллективы из Ида-Вирумаа

25 хоров Ида-Вирумаа принимают сегодня участие в Песенном празднике. Больше всего из Ида-Вирумаа детских хоров: 13. Кроме того, 4 хора мальчиков и 2 молодежных смешанных хора. В песенном празднике также примут участие 2 симфонических оркестра и 2 оркестра народных инструментов из Ида-Вирумаа.