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ДОПОЛНЕНО! ГАЛЕРЕЯ ⟩ В шествии Молодежного праздника песни и танца приняли участие коллективы из Ида-Вирумаа

Северное побережье
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Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

В шествии Молодежного праздника песни и танца, которое стартовало в воскресенье утром в Таллинне, юные певцы, танцоры, музыканты из Ида-Вирумаа и их наставники прошли от площади Свободы до Певческого поля.

25 хоров Ида-Вирумаа принимают сегодня участие в Песенном празднике. Больше всего из Ида-Вирумаа детских хоров: 13. Кроме того, 4 хора мальчиков и 2 молодежных смешанных хора. В песенном празднике также примут участие 2 симфонических оркестра и 2 оркестра народных инструментов из Ида-Вирумаа.

22 коллектива из Ида-Вирумаа приняли участие в представлении танцевального представления "Мосты" в пятницу и субботу на стадионе "Калеви".

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