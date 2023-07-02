Из всех торговых сетей Эстонии в плюсе только Grossi

По данным Департамента статистики, общий оборот в сегменте продуктов питания и товаров первой необходимости в Эстонии вырос в прошлом году на 12,4%.

Первое место по обороту и доле рынка занимает торговая сеть Coop, имеющая 321 магазин в Эстонии. В прошлом году ее оборот вырос на 7,2% до 805,9 млн евро. Coop оценивает свою долю рынка в 23,6%. В то же время прибыль Coop сократилась с 29,2 до 12,6 млн евро.

Продажи Selver в 2022 году составили 601,9 млн евро, что на 4,7% превышает показатель 2021 года. Однако чистая прибыль Selver сократилась с 18,9 до 11,2 млн евро.

Годовой оборот Maxima составил 546 млн евро, увеличившись на 5,2% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль за год составила 1,9 млн евро вместо 6,5 млн евро в 2021 году.

Оборот Rimi в прошлом году достиг 440,7 млн евро, увеличившись на 7,8%, а прибыль компании снизилась с 7 до 2,17 млн евро.

Продажи Prisma выросли за год на 7,9% до 253,6 млн евро, но вместо прибыли в размере 2,86 млн евро, которую торговая сеть получила в 2021 году, она закончила прошлый год с убытком в 5,76 млн евро.

Исключением стала OG Elektra, которой принадлежит сеть из 75 магазинов, работающих под брендом Grossi. В прошлом году оборот компании вырос на 13% до 207,6 млн евро, а чистая прибыль выросла с 11,4 до 12,7 млн евро.

Немецкая сеть Lidl, которая работает в Эстонии с марта прошлого года и в настоящее время имеет 12 магазинов в шести городах, опубликует свои результаты за 2022 год в августе.