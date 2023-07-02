Порядок выплаты компенсации по страхованию от безработицы изменился

До 29 июня продолжительность выплаты компенсации определялась по заданной системе, независимо от того, насколько легко или трудно найти работу. Теперь при выплате компенсации также учитывается ситуация на рынке труда.

- Предыдущая система была простой, но негибкой. В годы коронавируса выяснилось, что поиск работы затягивается и люди остаются без денег. Тогда ситуация на рынке труда была сложной, найти работу не получалось, - передает ERR слова члена правления Кассы по безработице Бриты Раммуль со ссылкой на "Актуальную камеру".

Решение о продлении срока возмещения будет приниматься на основании оценки ситуации на рынке труда за месяц до окончания выплат.

- Мы будем фиксировать число зарегистрированных безработных, сравнивать его с предыдущим трех- и десятилетним периодом. И если данные будут указывать на то, что работу найти труднее, то срок выплаты компенсации будет продлеваться, - сообщила Раммуль.

Новая система компенсаций страхования от безработицы будет автоматически адаптироваться к экономической ситуации в стране.

- В более тяжелые экономические времена, когда людям труднее найти работу, пособие по безработице будет выплачиваться дольше, - добавила руководитель отдела возмещений по безработице и пособий для рынка труда Министерства социальных дел Ингрид Эрм-Экс. Однако в хорошие экономические времена, когда работодателям не хватает работников, людей будут мотивировать вернуться на рынок труда менее продолжительным сроком выплаты компенсации.

По оценке экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, такое изменение может помочь смягчить экономические циклы, но в некоторых ситуациях это может привести к замедлению восстановления экономики.

- Поскольку безработица сама по себе относительно медленно реагирует на другие экономические показатели, может случиться так, что безработица будет расти или уже выросла в период, когда экономика на самом деле уже восстанавливается. И в этот момент такая мера может снизить мотивацию людей вернуться на рынок труда, - прокомментировал Оя.