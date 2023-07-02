Эстония поддержала создание в ЕС цифрового проездного документа

Позиции Эстонии были утверждены в рамках консультаций, которые проводит Еврокомиссия.

В Эстонии решили поддержать внедрение таких цифровых документов, считая, что это упростит поездки внутри ЕС.

Цифровой документ должен иметь такой же уровень защиты, как и физический, позволяя проходить контроль по лицевой биометрии, в дополнение к которой документ должен иметься в мобильном приложении.

Предполагается, что на первом этапе цифровой документ будет дублироваться физическим, с возможностью полного отказа от физических документов при поездках внутри ЕС в будущем.

В Эстонии считают, что такие документы должны внедряться в ЕС одновременно всеми странами-членами или как минимум должно быть обеспечено их признание всеми странами-членами.