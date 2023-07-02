Руководителем профцентра в Ида-Вирумаа назначен Мати Лукас

После окончания Таллиннского педагогического института Мати Лукас (68 лет) с 1978 по 1982 год работал директором Авинурмеской средней школы. Он также был директором средней школы Вяйке-Маарья и созданной им Эстонской школы дипломатов, ректором высшей коммерческой школы бизнеса Audentes и высшей школы Mainor. Мати Лукас является директором одноименного образовательного фонда.

Прошлый директор Ханнес Метс в начале этой недели подал в отставку, сразу после мониторинга, проведенного Министерством образования и науки, который выявил недостаточный уровень преподавания на эстонском языке.