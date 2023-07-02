Руководителем профцентра в Ида-Вирумаа назначен Мати Лукас

Директором Ида-Вирумааского Центра профессионального образования, оставшегося без руководителя из-за невыполнения требований преподавания на эстонском языке, назначен руководитель в сфере образования Мати Лукас (Партия реформ), сообщает ERR.
После окончания Таллиннского педагогического института Мати Лукас (68 лет) с 1978 по 1982 год работал директором Авинурмеской средней школы. Он также был директором средней школы Вяйке-Маарья и созданной им Эстонской школы дипломатов, ректором высшей коммерческой школы бизнеса Audentes и высшей школы Mainor. Мати Лукас является директором одноименного образовательного фонда.
Прошлый директор Ханнес Метс в начале этой недели подал в отставку, сразу после мониторинга, проведенного Министерством образования и науки, который выявил недостаточный уровень преподавания на эстонском языке.
Ида-Вирумааский Центр профессионального образования - единственное государственное профессиональное учебное заведение, действующее в Ида-Вирумаа. У него есть учебные места в Йыхви, Силламяэ и Нарве. Это второе по величине профессиональное учебное заведение в Эстонии, в котором обучается 2500 учащихся, 3000 человек получают дополнительное образование и работают 270 сотрудников.