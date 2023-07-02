СТАТИСТИКА ⟩ Объем выданных кредитов увеличился

В мае Банком Эстонии был зарегистрирован рост количества выданных кредитов как компаниям, так и частным лицам.
По данным Банка Эстонии, объем долгосрочных кредитов и лизинга, предоставленных компаниям в мае составил 493 млн евро. Это на 283 миллиона евро больше, чем в предыдущем месяце, и на 12 миллионов евро больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среди получателей долгосрочных кредитов и лизинга доминировали компании инфраструктурного сектора, объем предоставленных им долгосрочных кредитов и лизинга составил 207 млн евро.
Объем выданных жилищных кредитов составил 176 млн евро. Это на 26 миллионов евро больше, чем в прошлом месяце, но на 55 миллионов евро меньше, чем в то же время в прошлом году.
Машин было сдано в лизинг на 31 млн евро, что на 4 млн евро больше, чем в прошлом месяце, но на 4 млн евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кредиты по кредитным картам выданы в мае на сумму 57 млн евро, что на 3 млн евро больше, чем месяцем ранее.
Объем депозитов в банках составил 28 миллиардов евро. По сравнению с предыдущим месяцем объем вкладов увеличился на 111 миллионов евро, но по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшился на 21 миллион евро. Среди них объем срочных депозитов домашних хозяйств и компаний-резидентов составил 4 млрд евро, увеличившись за год на 109%. Объем депозитов нерезидентов за год уменьшился на 101 млн евро и составил 13% остатка депозитов.