Помимо нового школьного здания в Ийзаку будет построен спортивный зал

Через два года Ийзакуской школе придется проявить находчивость в проведении уроков физкультуры, ведь пользоваться спортзалом там будет нельзя.
Если поначалу планировалось реконструировать школьный спортзал, то при составлении предварительного проекта решили его снести и построить на том же месте новый. "Реконструкция существующего зала стоит примерно столько же, сколько строительство нового, к тому же новый зал обеспечит более хорошие возможности для занятий спортом и будет шире на целую трибуну", - объяснило волостное управление.
Это значит, что в 2026/27 учебном году в зале нельзя будет проводить уроки физкультуры и тренировки.
Учителю придется творчески подходить к проведению уроков
Директор Ийзакуской школы Кюлли Гулявин не видит в этом непреодолимой проблемы.
- Ведь существуют школы, где уроки физкультуры проводятся в коридорах или в подвале. Со времен тойлаской школы помню, что когда урок физкультура был одновременно у двух больших классов, то учитель Иб Ламп отправлял бегать по лестницам. В нашем здании лестницы тоже имеются.
По словам Гулявин, учителю придется продумать возможности и подойти к занятиям творчески.
- У нас и вокруг здания хватает возможностей подвигаться. Для волейбола имеется уличная площадка, а для баскетбола - целых две. Во время наших зимних олимпийских игр мы играли во дворе в снежный футбол. Когда у нас болел учитель физкультуры, то я говорила замещающему учителю, что дети не обязательно должны прыгать через козла и лазить по канату, иногда можно и прогуляться к смотровой вышке в Тяривере, походить по горке вверх-вниз.
Разные варианты проведения уроков дает также переживший в прошлом году основательный курс обновления стадион.
А если случится проливной дождь или очень сильный мороз, то уроки физкультуры поможет проводить тир, где можно, например, выполнять беговые упражнения или временно расстелить маты.
- Да, многие вещи без спортзала сделать нельзя, но кое-что все-таки можно, - оптимистично настроена директор. - Наверняка мы справимся, во имя того, чтобы потом стало лучше.
Государство добавило денег строящим школы
Когда снесут нынешний спортзал или одно крыло старого школьного здания, то на его месте построят новый зал и соединят его с новым школьным зданием. Так как Министерство образования выделило ида-вируским самоуправлениям пособия только на строительство школьных зданий, то волость рассчитывала при обновлении спортзала только на свои бюджетные деньги.
В начале апреля министерство решило выделить пяти самоуправлениям нашего уезда, строящим школы при поддержке государства (Алутагузе, Тойла, Нарва, Кохтла-Ярве и Нарва-Йыэсуу), дополнительно в общем еще 8,7 миллиона евро для покрытия их обязательного 15-процентного собственного участия. Алутагузеской волости из этих средств достанется миллион евро.
Постановление еще настолько свежее, что еще нужно уточнить, можно ли направить освобождающееся благодаря пособию собственное участие волости на строительство спортзала, отметила помощник волостного старейшины Кайри Хыбемери.
Обновят ученический дом
Строительный проект Ийзакуской школы будет готов к концу нынешнего года, а следующей весной начнется поэтапное строительство. Новое здание будет готово летом 2027 года, к сентябрю из старого здания переедут в новое и осенью приступят к сносу старого здания.
В последующий год построят новое здание тира и навес, а также выполнят ландшафтный дизайн.
В чуть более удаленном будущем планируют найти пособие, чтобы реконструировать и то крыло старого школьного здания, где расположены ученический дом и действует школа искусств. Молодежный центр еще до этого переедет оттуда в помещения в новой школе.