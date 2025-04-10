Помимо нового школьного здания в Ийзаку будет построен спортивный зал

Если поначалу планировалось реконструировать школьный спортзал, то при составлении предварительного проекта решили его снести и построить на том же месте новый. "Реконструкция существующего зала стоит примерно столько же, сколько строительство нового, к тому же новый зал обеспечит более хорошие возможности для занятий спортом и будет шире на целую трибуну", - объяснило волостное управление.

Это значит, что в 2026/27 учебном году в зале нельзя будет проводить уроки физкультуры и тренировки.

Учителю придется творчески подходить к проведению уроков

Директор Ийзакуской школы Кюлли Гулявин не видит в этом непреодолимой проблемы.

- Ведь существуют школы, где уроки физкультуры проводятся в коридорах или в подвале. Со времен тойлаской школы помню, что когда урок физкультура был одновременно у двух больших классов, то учитель Иб Ламп отправлял бегать по лестницам. В нашем здании лестницы тоже имеются.

По словам Гулявин, учителю придется продумать возможности и подойти к занятиям творчески.