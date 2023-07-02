ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ У берега в Нарва-Йыэсуу яхта села на мель

Яхта "Aphrodite" была куплена молодыми нарвскими яхтсменами в Финляндии, и во время перегона не дошла до нового порта приписки совсем чуть-чуть - кончилось топливо.

По словам коммодора яхт-клуба Нарва-Йыэсуу Анатолия Иванова, если бы это случилось дальше в море, то команда успела бы поставить парус, но когда яхта теряет ход так близко от берега, то риск сесть на мель очень высок.

- Она легла на бок на дальней мели, и потом ее протащило до самого берега, - пояснил Анатолий. - Теперь ее сдвинуть не так просто - ни буксир, ни тяжелая техника не могут подойти достаточно близко.