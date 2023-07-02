Нарвский "Транс" проиграл "Левадии" со счетом 0:3

На 20-й минуте бразильский защитник Хейтор вывел "Левадию" вперед. А во втором тайме дубль оформил вышедший на замену камерунский нападающий Молло Бессала. Один из голов он забил с пенальти.

"Левадия" набрала 44 очка и вышла на первое место. У таллиннской "Флоры" на очко меньше, но имеется игра в запасе. "Транс" с 19 очками находится на восьмой позиции.