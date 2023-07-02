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Нарвский "Транс" проиграл "Левадии" со счетом 0:3

Северное побережье
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Фото: JK NARVA TRANS

В субботу, 1 июля, в матче 19-го тура чемпионата Эстонии по футболу таллиннская "Левадия" дома взяла верх над нарвским "Трансом" со счетом 3:0 и поднялась на первое место, пишет ERR.

На 20-й минуте бразильский защитник Хейтор вывел "Левадию" вперед. А во втором тайме дубль оформил вышедший на замену камерунский нападающий Молло Бессала. Один из голов он забил с пенальти.

"Левадия" набрала 44 очка и вышла на первое место. У таллиннской "Флоры" на очко меньше, но имеется игра в запасе. "Транс" с 19 очками находится на восьмой позиции.

Завершится 19-й тур двумя поединками в воскресенье: "Нымме Калью" - "Калев", "Флора" - "Таммека".

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Нарва
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