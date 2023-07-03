Нарвский музей просит в срочном порядке выделить ему 1,1 млн евро

ЦУ "Нарвский музей" просит Министерство культуры в срочном порядке выделить ему 1,1 млн евро. В противном случае целевому учреждению грозит неплатежеспособность.
В направленном в министерство письме указывается, что в сентябре 2021 года Государственный центр опорных услуг, ссылаясь на нарушения при реализации проекта по реновации, потребовал от музея возврата 526 986 евро, что привело к обращению со стороны целевого учреждения в суд, к финансовым трудностям и проблемам с ликвидностью, пишет ERR.
По состоянию на конец июня ЦУ выплатило Центру опорных услуг 132 122 евро. Затраты на юридическую помощь составили почти 42 000 евро.
Согласно письму в Министерство культуры, административный суд встал на сторону "Нарвского музея", но решение было обжаловано в окружном суде.
В своем письме член правления ЦУ "Нарвский музей" Мария Сморжевских-Смионова также указала на неоконченный проект "Крепости Нарва-Ивангород, 2-й этап". В связи с полученным финансирование работы должны быть завершены в 2023 году. На завершение этого проекта музей просит Министерство культуры выделить ему в качестве недостающей доли самофинансирования 213 128 евро. Кроме того, музей просит 362 544 евро в качестве последнего платежа на реализацию проекта внешней границы ЕС и 526 986 евро на финансовую коррекцию с Центром опорных услуг.