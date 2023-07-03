Нарвский музей просит в срочном порядке выделить ему 1,1 млн евро

В направленном в министерство письме указывается, что в сентябре 2021 года Государственный центр опорных услуг, ссылаясь на нарушения при реализации проекта по реновации, потребовал от музея возврата 526 986 евро, что привело к обращению со стороны целевого учреждения в суд, к финансовым трудностям и проблемам с ликвидностью, пишет ERR.

По состоянию на конец июня ЦУ выплатило Центру опорных услуг 132 122 евро. Затраты на юридическую помощь составили почти 42 000 евро.

Согласно письму в Министерство культуры, административный суд встал на сторону "Нарвского музея", но решение было обжаловано в окружном суде.