Нарвский историк Александр Опенко выпустил вторую книгу о родном городе

«Книги о Нарве в большинстве своем посвящены архитектуре города, историческим периодам, выдающимся личностям, а вот о том, как жилось здесь простым горожанам, нам известно немногое, и на то есть причины, - рассказывает Опенко. - В ходе военных действий вместе с горожанами погибали истории о былых временах, легенды и предания. Мы мало знаем о быте нарвитян, о том, над какими шутками они смеялись, о чем сплетничали: городской фольклор практически утрачен. При этом именно он помогает лучше понять минувшее и наладить с ним эмоциональную связь». Работая над этой книгой, автор изучал газетные статьи, тексты старинных открыток, архивные документы, которые важны для понимания духа города и повлиявших на него исторических процессов.

На экскурсиях Опенко часто спрашивают, не жалко ли ему, что бóльшая часть города была разрушена во время Второй мировой войны. «Жалко, но есть одно "но". История знает много городов, гораздо более знаменитых, чем Нарва, которые были навсегда стерты с лица земли: от Вавилона остался лишь песок в пустыне, от Карфагена - разрушенные бани; Нарве же удалось выстоять. Здесь много достопримечательностей, и нарвитянам стоит гордиться наследием своего города и изучать его историю, которая еще может преподнести множество сюрпризов в виде новых архивных и археологических находок», - считает гид.

В 2021 году Александр Опенко выпустил книгу «Тайна Персидского дома и другие истории нарвских подземелий», а в 2022 году - книгу «Нарва-Йыэсуу. Путешествие по старинным открыткам», которая вошла в список самых продаваемых книг на русском языке в Эстонии за год по версии магазина Rahva Raamat.