Нарвский историк Александр Опенко выпустил вторую книгу о родном городе

Историк и гид Александр Опенко выпустил вторую книгу, посвященную своему родному городу Нарве.
Сборник «Нарвские истории» состоит из трех частей: в первой рассказывается об истории города начиная с каменного века и до Второй мировой войны, вторая часть повествует о районах Кренгольм и Йоахимсталь, а в третью вошли тексты старинных открыток, которые отправляли жители и гости Нарвы более 100 лет назад. Помимо информации о важных вехах в судьбе города в книге можно найти забавные и удивительные, а порой и трагичные истории из жизни обычных нарвитян.
Первые поселения на берегах реки Нарвы появились около 8000 лет назад. C тех пор кто здесь только не побывал: 4000-5000 лет назад сюда пришли финно-угорские племена, позже - балты и славянские племена. В X-XI веках эти земли подверглись набегам викингов; в XIII веке до территории Эстонии добрались крестоносцы - именно тогда Нарва из деревушки стала превращаться в город. В XVI веке Иван Грозный стремился превратить этот регион в центр торговли с западным миром, а во времена шведского владычества в XVII веке Нарва стала вторым по товарообороту городом на Балтике после Риги. Петр I хотел именно здесь «прорубить окно в Европу».
У города сложная судьба: его неоднократно разрушали до основания то пожары, то захватчики. В последний раз кровопролитные бои шли здесь во время Второй мировой войны. В результате военных действий, депортаций и эмиграции к 1944 году в городе осталось всего 400 жителей. Но Нарва, словно феникс, всегда возрождалась. Часто на это уходило не 10-20, а 60-80 лет - срок долгий, длиною в человеческую жизнь.
«Книги о Нарве в большинстве своем посвящены архитектуре города, историческим периодам, выдающимся личностям, а вот о том, как жилось здесь простым горожанам, нам известно немногое, и на то есть причины, - рассказывает Опенко. - В ходе военных действий вместе с горожанами погибали истории о былых временах, легенды и предания. Мы мало знаем о быте нарвитян, о том, над какими шутками они смеялись, о чем сплетничали: городской фольклор практически утрачен. При этом именно он помогает лучше понять минувшее и наладить с ним эмоциональную связь». Работая над этой книгой, автор изучал газетные статьи, тексты старинных открыток, архивные документы, которые важны для понимания духа города и повлиявших на него исторических процессов.
На экскурсиях Опенко часто спрашивают, не жалко ли ему, что бóльшая часть города была разрушена во время Второй мировой войны. «Жалко, но есть одно "но". История знает много городов, гораздо более знаменитых, чем Нарва, которые были навсегда стерты с лица земли: от Вавилона остался лишь песок в пустыне, от Карфагена - разрушенные бани; Нарве же удалось выстоять. Здесь много достопримечательностей, и нарвитянам стоит гордиться наследием своего города и изучать его историю, которая еще может преподнести множество сюрпризов в виде новых архивных и археологических находок», - считает гид.
В 2021 году Александр Опенко выпустил книгу «Тайна Персидского дома и другие истории нарвских подземелий», а в 2022 году - книгу «Нарва-Йыэсуу. Путешествие по старинным открыткам», которая вошла в список самых продаваемых книг на русском языке в Эстонии за год по версии магазина Rahva Raamat.
Презентация сборника «Нарвские истории» состоится 8 июля в 12:15 в нарвском арт-клубе «Ро-Ро».