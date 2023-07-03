Продажи безалкогольного пива резко возросли

По данным Эстонского союза производителей пива и крупных торговых сетей, продажи безалкогольного пива в последние годы выросли. По данным Prisma, в 2021 году продажи выросли на 20%, в то время как в 2022 году рост был меньше.
Кристийна Тамберг, руководитель отдела коммуникаций и ответственного предпринимательства Prisma, отметила, что на рынке безалкогольного пива уже несколько лет наблюдается тенденция к росту. В 2021 году продажи этой продукции выросли на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом, а в 2022 году - на восемь процентов. «Мы видим, что тенденция к росту сохранится и в первой половине этого года», - сказала Тамберг в интервью Postimees.
Для сравнения Тамберг привела тот факт, что в прошлом году продажи алкогольного пива немного снизились, на пару процентов в целом за год. «Снижение было особенно заметно в последние месяцы года, когда на расходах домохозяйств, безусловно, сказался рост цен на энергоносители и другие возросшие расходы домохозяйств. При этом важно отметить, что общий объем продаж пивных ящиков за год увеличился на треть», - добавила она.
Maxima также имеет схожие с Prisma показатели продаж безалкогольного пива. Яаника Терасмаа, руководитель отдела продаж и маркетинга сети магазинов на эстонском рынке, сказала, что продажи безалкогольного пива значительно выросли. «Особенно резко это проявилось при сравнении, например, 2021 и 2019 годов», - казала Терасмаа в интервью Postimees.
«Наверное, многие помнят, что в 2021 году было одно из самых жарких лет за долгое время: палящее солнце появилось в июне и держалось почти до конца августа. Во-вторых, лето 2021 года последовало за пандемией коронавируса, которая длилась 1,5 года, что привело к повсеместному увеличению количества общественных мероприятий, и, несомненно, это, в сочетании с очень хорошей погодой, также повысило продажи безалкогольного пива», - сказала Терасмаа, перечислив причины, по которым в 2021 году наблюдался значительный рост продаж по сравнению с предыдущими годами, например, с 2019 годом.