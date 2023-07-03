Продажи безалкогольного пива резко возросли

Кристийна Тамберг, руководитель отдела коммуникаций и ответственного предпринимательства Prisma, отметила, что на рынке безалкогольного пива уже несколько лет наблюдается тенденция к росту. В 2021 году продажи этой продукции выросли на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом, а в 2022 году - на восемь процентов. «Мы видим, что тенденция к росту сохранится и в первой половине этого года», - сказала Тамберг в интервью Postimees.

Для сравнения Тамберг привела тот факт, что в прошлом году продажи алкогольного пива немного снизились, на пару процентов в целом за год. «Снижение было особенно заметно в последние месяцы года, когда на расходах домохозяйств, безусловно, сказался рост цен на энергоносители и другие возросшие расходы домохозяйств. При этом важно отметить, что общий объем продаж пивных ящиков за год увеличился на треть», - добавила она.

Maxima также имеет схожие с Prisma показатели продаж безалкогольного пива. Яаника Терасмаа, руководитель отдела продаж и маркетинга сети магазинов на эстонском рынке, сказала, что продажи безалкогольного пива значительно выросли. «Особенно резко это проявилось при сравнении, например, 2021 и 2019 годов», - казала Терасмаа в интервью Postimees.