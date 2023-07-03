Пн, 3.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Продажи безалкогольного пива резко возросли

Эрик Калда
Facebook Twitter
Comments
Безалкогольное пиво становится все популярнее.
Безалкогольное пиво становится все популярнее. Фото: Lilli Tölp

По данным Эстонского союза производителей пива и крупных торговых сетей, продажи безалкогольного пива в последние годы выросли. По данным Prisma, в 2021 году продажи выросли на 20%, в то время как в 2022 году рост был меньше.

Кристийна Тамберг, руководитель отдела коммуникаций и ответственного предпринимательства Prisma, отметила, что на рынке безалкогольного пива уже несколько лет наблюдается тенденция к росту. В 2021 году продажи этой продукции выросли на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом, а в 2022 году - на восемь процентов. «Мы видим, что тенденция к росту сохранится и в первой половине этого года», - сказала Тамберг в интервью Postimees.

Для сравнения Тамберг привела тот факт, что в прошлом году продажи алкогольного пива немного снизились, на пару процентов в целом за год. «Снижение было особенно заметно в последние месяцы года, когда на расходах домохозяйств, безусловно, сказался рост цен на энергоносители и другие возросшие расходы домохозяйств. При этом важно отметить, что общий объем продаж пивных ящиков за год увеличился на треть», - добавила она.

Maxima также имеет схожие с Prisma показатели продаж безалкогольного пива. Яаника Терасмаа, руководитель отдела продаж и маркетинга сети магазинов на эстонском рынке, сказала, что продажи безалкогольного пива значительно выросли. «Особенно резко это проявилось при сравнении, например, 2021 и 2019 годов», - казала Терасмаа в интервью Postimees.

«Наверное, многие помнят, что в 2021 году было одно из самых жарких лет за долгое время: палящее солнце появилось в июне и держалось почти до конца августа. Во-вторых, лето 2021 года последовало за пандемией коронавируса, которая длилась 1,5 года, что привело к повсеместному увеличению количества общественных мероприятий, и, несомненно, это, в сочетании с очень хорошей погодой, также повысило продажи безалкогольного пива», - сказала Терасмаа, перечислив причины, по которым в 2021 году наблюдался значительный рост продаж по сравнению с предыдущими годами, например, с 2019 годом.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх