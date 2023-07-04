Анвар Самост: Настоящий День независимости Эстонии - на школьных выпускных

Но я знаю, что были семьи, где флаг поднимали за несколько дней до Дня победы, чтобы отпраздновать выпуск дочери или сына из школы.

Я сам из тех, чей ребенок весной окончил гимназию. Я сидел на церемонии, смотрел и слушал выпускников, родителей и учителей и думал, что именно эти праздничные моменты вручения аттестатов, которые прошли по всей Эстонии на прошлой неделе, и есть настоящий День независимости Эстонии.

Сохранится ли Эстония, будет ли расти, развиваться и побеждать - все это зависит от молодых людей. Будь то хорошие или плохие времена, но нет других людей, которые будут продвигать дело Эстонии.

Каждое поколение, каждый год, конечно, разные. Вам не нужно посещать много выпускных церемоний или доживать до 50 лет, чтобы увидеть это. Конечно, увидеть это поможет, если у вас самого есть дети и у них есть друзья или, как у меня, есть возможность несколько раз в год давать уроки старшеклассникам. Еще лучше, если будет какое-то представление о молодежи того же года в некоторых соседних странах.