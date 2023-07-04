Анвар Самост: Настоящий День независимости Эстонии - на школьных выпускных

Кое-где эстонские флаги все еще можно было увидеть развевающимися над домами и дворами спустя несколько дней после Яанова дня и Дня победы. Хотя по закону вывешенный флаг в другие ночи должен быть с подсветкой, кроме той, что между этими днями, то, пожалуй, белые ночи означают, что правил никто не нарушал. Наоборот, когда еще наслаждаться сине-черно-белым, как не в те дни в году, которые не зря многие считают самыми красивыми в Эстонии.
Но я знаю, что были семьи, где флаг поднимали за несколько дней до Дня победы, чтобы отпраздновать выпуск дочери или сына из школы.
Я сам из тех, чей ребенок весной окончил гимназию. Я сидел на церемонии, смотрел и слушал выпускников, родителей и учителей и думал, что именно эти праздничные моменты вручения аттестатов, которые прошли по всей Эстонии на прошлой неделе, и есть настоящий День независимости Эстонии.
Сохранится ли Эстония, будет ли расти, развиваться и побеждать - все это зависит от молодых людей. Будь то хорошие или плохие времена, но нет других людей, которые будут продвигать дело Эстонии.
Каждое поколение, каждый год, конечно, разные. Вам не нужно посещать много выпускных церемоний или доживать до 50 лет, чтобы увидеть это. Конечно, увидеть это поможет, если у вас самого есть дети и у них есть друзья или, как у меня, есть возможность несколько раз в год давать уроки старшеклассникам. Еще лучше, если будет какое-то представление о молодежи того же года в некоторых соседних странах.
Я связываю очень большие надежды в отношении Эстонии после общения с выпускниками средней школы. Те чувства и ценности, которые я помню со времен поющей революции и в годы восстановления независимости, сохранились, но у тех, кто вырос в свободном мире, есть также опыт и взгляды, которых не могло быть у моего поколения.
Неужели это невероятно, что эстонскому государству и народу удалось так хорошо воспитать свою молодежь?
С одной стороны, можно сказать, что да, потому что у Эстонии все еще гораздо меньше денег, чем у тех народов, которым не пришлось жить под советской оккупацией 50 лет. По той же причине общество также более раздроблено по сравнению с остальной Европой, но вместо этого взгляд на будущее стал намного яснее и цели на месте, в виде неписаного общественного соглашения.
"Сохранится ли Эстония, будет ли расти, развиваться и побеждать, зависит от молодых людей. Будь то хорошие или плохие времена, нет других людей, которые будут продвигать дело Эстонии".
АНВАР САМОСТ, журналист
Правда, учителям нужно было при первой возможности платить более высокую заработную плату. Наших сограждан, выросших в русскоязычных семьях, нужно было намного раньше привести в эстоноязычные школы.
С другой стороны, Эстония внесла в образование больше и эффективнее, чем наши партнеры по судьбе в Латвии и Литве. Профессиональное образование в основном было организовано быстро, высшее образование доступно каждому, а не разбросано по десяткам подобных университетским заведениям. Основное и среднее образование по Эстонии одинаковое, и даже в маленькой школе обычно получают знания и навыки, которые не перекрывают путь талантливым. Новые государственные гимназии впечатляют как зданиями, так и преподаванием. Все мы знаем результаты тестов PISA, согласно которым эстонские школьники считаются одними из лучших в мире.
Год назад "The Sunday Times" написала предлинный рассказ об обычной средней школе в Таллинне, которую престижная и серьезная газета привела в пример для британской системы образования. Я верю, что они ни в чем не ошиблись. На самом деле в Эстонии много школ, где можно получить лучшее образование в мире.
Желающая продолжить обучение эстонская молодежь не бежит массово и любой ценой в зарубежные вузы. Это великое достижение, о ценности которого мало говорят.
Но у нас и не было выбора. Такой небольшой народ, как эстонцы, всегда должны делать больше с меньшим количеством людей, и, по крайней мере подсознательно, мы это понимаем. Эстонскую политику в области образования разрабатывали десятки министров образования, различные правительства, в ней участвовали все политические партии в парламенте. Будет справедливо сказать, что результат, несмотря на все ошибки, хороший.
Еще более важно, чтобы мы не остановились на полпути с оценкой профессии учителя, к которой в последние пару лет приступили более последовательно. Репутация профессии учителя неуклонно растет, и оплата труда движется в том же направлении. В этом году намного больше молодых людей, чем раньше, поступит в университеты, чтобы учиться на учителей. Они верят, что эстонское государство все делает правильно. Я испытал это на себе, разговаривая с ними, и говорю: давайте не подводить молодежь и будущее Эстонии.