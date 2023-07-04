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На волне реформы растет плата за место в попечительских домах

Кюлли Крийс
, журналист
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Жизнь в попечительском доме становится для людей доступнее.
Жизнь в попечительском доме становится для людей доступнее. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Реформа системы социального попечения, стартовавшая в июле, в значительной степени освобождает родственников людей, живущих в попечительских домах, от оплаты места, потому что государство берет на себя часть расходов на уход, а средняя пенсия по старости покрывает большую часть других расходов.

В Ида-Вирумаа до сих пор самая высокая плата за место - 1100 евро - была в центре попечения Алутагузе. С июля цена вырастет на сто евро и там, но и другие попечительские дома не отстают. Например, в попечительском доме Вахтра самое дешевое место для человека со средними потребностями в уходе обойдется в 1150 евро, в попечительском доме в Кохтла-Ярве - в 1100 евро, в попечительском центре в Йыхви и в центре здоровья Кивиыли - в 1200 евро.

В попечительском доме Кивиыли, где до сих пор самое дешевое место стоило 920 евро, а для жителя Люганузеской волости - 870 евро, цены выросли больше всего.

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