На волне реформы растет плата за место в попечительских домах

В Ида-Вирумаа до сих пор самая высокая плата за место - 1100 евро - была в центре попечения Алутагузе. С июля цена вырастет на сто евро и там, но и другие попечительские дома не отстают. Например, в попечительском доме Вахтра самое дешевое место для человека со средними потребностями в уходе обойдется в 1150 евро, в попечительском доме в Кохтла-Ярве - в 1100 евро, в попечительском центре в Йыхви и в центре здоровья Кивиыли - в 1200 евро.