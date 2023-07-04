Вт, 4.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему волости Тойла вдруг понадобился специалист по коммуникациям?

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Эве Эаст.
Эве Эаст. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойлаское волостное управление организовало конкурс на поиск специалиста в сфере коммуникации.

Старейшина волости Тойла Эве ЭАСТ:

- Эта потребность возникла не вдруг. Вообще во всех самоуправлениях есть люди, занимающиеся этой сферой. В их задачу входит как кризисная, так и другая тематика. Мы хотим, чтобы этот человек начал работать над изданием волостной газеты. К сожалению, на конкурс поступила только одна заявка, и даже этот кандидат не соответствовал условиям. Мне трудно сказать, почему найти человека в этой области непросто. Может быть, просто тех, кто соответствует условиям, мало. Мы снова объявляем конкурс.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Мнение
Наверх