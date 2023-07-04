ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему волости Тойла вдруг понадобился специалист по коммуникациям?

- Эта потребность возникла не вдруг. Вообще во всех самоуправлениях есть люди, занимающиеся этой сферой. В их задачу входит как кризисная, так и другая тематика. Мы хотим, чтобы этот человек начал работать над изданием волостной газеты. К сожалению, на конкурс поступила только одна заявка, и даже этот кандидат не соответствовал условиям. Мне трудно сказать, почему найти человека в этой области непросто. Может быть, просто тех, кто соответствует условиям, мало. Мы снова объявляем конкурс.