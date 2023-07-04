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Яанус Пурга: 20 вопросов претенденту на должность представителя правительства в Ида-Вирумаа

Яанус Пурга
, идавирусец
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Яанус Пурга.
Яанус Пурга. Фото: VKG

Мне как жителю Ида-Вирумаа очень хотелось бы, чтобы представителем правительства стал человек из Ида-Вирумаа. Вне зависимости от того, хотел бы я сам выполнять эту работу или нет. Я составил набор вопросов, на которые мог бы ответить каждый потенциальный кандидат, прежде чем дать свое согласие.

  1. Работали ли вы на химзаводе в ночную смену?
  2. Видели ли пожар на заводе по производству сланцевого масла?
  3. Участвовали ли в преобразовании коксовых гор?
  4. Убирали ли обочины дорог Ида-Вирумаа во время толоки "Сделаем!"?
  5. Пели ли 20 лет подряд 24 февраля национальный гимн на рассвете в Оруском парке?
  6. Тушили ли лесной пожар на торфяном болоте Ору?
  7. Жили ли на съемной квартире в панельном доме на 32-м квартале?
  8. Ездили ли с ребенком в только что открывшийся "Макдональдс" в Нарве?
  9. Обосновались ли в Ида-Вирумаа?
  10. Участвовали ли в ликвидации последствий урагана Моника и нескольких наводнений?
  11. Наблюдали ли за восходом солнца на берегу в Онтика в Яанов день?
  12. Бывали ли в барах "Skorpion", "Veetorni" и "Aiandi" и других популярных местах сбора местной молодежи в 90-е годы?
  13. Дарили ли елку из своего леса Йыхвискому концертному дому и детскому саду в Вока?
  14. Воспитывался/учился ли ваш ребенок в детсаду и школе в Ида-Вирумаа?
  15. Участвовали ли вы во всех ночных марафонах Алутагузе?
  16. Организовывали ли Дни шахтера и химиков?
  17. Ходили ли по ида-вирумааским притокам и озам?
  18. Видели ли закрытие хранилища отходов в Силламяэ и реновацию Силламяэ?
  19. Пели ли и танцевали на заднем дворе хутора Сааре Яагу в общинные дни?
  20. Зажигали ли древние огни на берегу моря в Тойла?

Если на большинство вопросов вы не ответили "да", то остается последний вопрос: как можно представлять интересы уезда, если нет знания местных особенностей и любви к уезду?

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