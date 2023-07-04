Яанус Пурга: 20 вопросов претенденту на должность представителя правительства в Ида-Вирумаа

Мне как жителю Ида-Вирумаа очень хотелось бы, чтобы представителем правительства стал человек из Ида-Вирумаа. Вне зависимости от того, хотел бы я сам выполнять эту работу или нет. Я составил набор вопросов, на которые мог бы ответить каждый потенциальный кандидат, прежде чем дать свое согласие.