Яанус Пурга: 20 вопросов претенденту на должность представителя правительства в Ида-Вирумаа

Мне как жителю Ида-Вирумаа очень хотелось бы, чтобы представителем правительства стал человек из Ида-Вирумаа. Вне зависимости от того, хотел бы я сам выполнять эту работу или нет. Я составил набор вопросов, на которые мог бы ответить каждый потенциальный кандидат, прежде чем дать свое согласие.
- Работали ли вы на химзаводе в ночную смену?
- Видели ли пожар на заводе по производству сланцевого масла?
- Участвовали ли в преобразовании коксовых гор?
- Убирали ли обочины дорог Ида-Вирумаа во время толоки "Сделаем!"?
- Пели ли 20 лет подряд 24 февраля национальный гимн на рассвете в Оруском парке?
- Тушили ли лесной пожар на торфяном болоте Ору?
- Жили ли на съемной квартире в панельном доме на 32-м квартале?
- Ездили ли с ребенком в только что открывшийся "Макдональдс" в Нарве?
- Обосновались ли в Ида-Вирумаа?
- Участвовали ли в ликвидации последствий урагана Моника и нескольких наводнений?
- Наблюдали ли за восходом солнца на берегу в Онтика в Яанов день?
- Бывали ли в барах "Skorpion", "Veetorni" и "Aiandi" и других популярных местах сбора местной молодежи в 90-е годы?
- Дарили ли елку из своего леса Йыхвискому концертному дому и детскому саду в Вока?
- Воспитывался/учился ли ваш ребенок в детсаду и школе в Ида-Вирумаа?
- Участвовали ли вы во всех ночных марафонах Алутагузе?
- Организовывали ли Дни шахтера и химиков?
- Ходили ли по ида-вирумааским притокам и озам?
- Видели ли закрытие хранилища отходов в Силламяэ и реновацию Силламяэ?
- Пели ли и танцевали на заднем дворе хутора Сааре Яагу в общинные дни?
- Зажигали ли древние огни на берегу моря в Тойла?
Если на большинство вопросов вы не ответили "да", то остается последний вопрос: как можно представлять интересы уезда, если нет знания местных особенностей и любви к уезду?